Denně Amsterdam, dvakrát týdně Düsseldorf. Pražské letiště obnovilo první dvě linky

Na pražské Letiště Václava Havla se pomalu začíná vracet život. Na Ruzyni od neděle opět létají spoje z Amsterdamu a Düsseldorfu, které byly kvůli pandemii několik týdnů zrušeny. Do Nizozemska mohou lidé cestovat denně, do Německa dvakrát týdně. Dosud byly v provozu pouze spoje s běloruským Minskem a Sofií v Bulharsku. Zatím není známo, zda se budou v příštích dnech obnovovat i další linky.

Je pondělí 4. května před jedenáctou hodinou dopolední a na pražské letiště přistává po několika týdnech spoj letecké společnosti KLM z nizozemské metropole Amsterdam. Na palubě menšího letadla přicestovalo asi osmdesát pasažérů, volných míst zbylo jen minimum, sdělil deníku Aktuálně.cz jeden z cestujících. Pracovníci letiště je seznamují s podmínkami karantény.

Přílet letadla z Amsterdamu signalizuje první z mnoha kroků, které bude muset pražské letiště podniknout na cestě za návratem do režimu před koronavirovou pandemií. Linka je po spoji společnosti Eurowings s německým Düsseldorfem druhá, kterou letiště obnovilo, a vůbec první, která bude od pondělí fungovat každý den.

"První let z Düsseldorfu s plánovým příletem v 19:40 přistál na pražském letišti již včera večer. Další let by měl následovat ve čtvrtek. Letadlo z Amsterdamu přiletělo dnes dopoledne s plánovaným časem příletu v 10:40. Zpět do Amsterdamu odletělo v 11:15," shrnul pro Aktuálně.cz první úspěšné lety mluvčí pražského letiště Roman Pacvoň.

Provoz na letišti probíhá za přísných hygienických podmínek, na jejichž dodržování upozorňují cestující informační tabule a polepy. Samozřejmostí je nošení roušky a udržování odstupu dvou metrů, k důkladné hygieně rukou mohou lidé použít jednu z 250 nádob s dezinfekcí na letišti. Pracovníky u odbavovací překážky chrání průhledná fólie. Příletové a odletové čekárny jsou po každém letu důkladně vydezinfikovány.

Letiště muselo také vyřešit, aby se v terminálu nesetkali vystupující lidé s nastupujícími. "Lety do Amsterdamu i Düsseldorfu jsou odbavovány v prstu D na Terminálu 2, kde je možné oddělit cestující na příletu a na odletu. Zatímco cestující na příletu vystupují v přízemí terminálu s nejkratší možnou cestou na pasovou kontrolu, cestující na odletu nastupují do letadla v prvním patře terminálové budovy," uvedl Pacvoň.

Dosud létaly z Prahy letadla pouze východoevropských metropolí Minsku a Sofie, které zůstaly v provozu i po zavedení koronavirových omezení. Do Běloruska mohou lidé cestovat třikrát týdně, do Bulharska dvakrát.

Pražské letiště zatím nemá od žádné ze společností potvrzeno, že by se v příštích dnech chystalo obnovení dalších linek do české metropole. Pokud by se ale některá ze společností rozhodla své spoje obnovit, je podle Pacvoně letiště díky tomu, že zůstalo po celou dobu opatření otevřeno, připraveno rychle reagovat. "Pokud některé další letecké společnosti projeví zájem létat znovu do Prahy, jsme připraveni jejich lety začít odbavovat v podstatě okamžitě," napsal.