Demonstranti postavili před sněmovnou šibenici, poslanci požádají vnitro o prošetření

Někteří demonstranti z iniciativy Chcípl PES, kteří v úterý dopoledne protestovali před sněmovnou proti novele pandemického zákona, postavili na Malostranském náměstí šibenici. Připojili také ceduli s výhrůžkou "Všichni vlastizrádci a jejich přisluhovači skončí na šibenici". Politici nepřímo vyzvali ministra vnitra Víta Rakušana, aby policie takové výhrůžky netolerovala.

Demonstrace před Poslaneckou sněmovnou byla jednou z mnoha, jejichž účastníci dávají najevo nesouhlas nejen s návrhem pandemického zákona, ale také s úvahami o povinném očkování. Tentokrát organizátoři umístili u pódia kromě šibenice i fotografie některých představitelů boje proti pandemii. Například fotografie prezidenta České lékařské komory Milana Kubka či exministra zdravotnictví Romana Prymuly, které provázel popisek "Zrádce národa". Nepřímo tak poukazoval na to, komu je výhrůžka oběšením adresována.

O tom, jak bude nakonec pandemický zákon vypadat, není zatím vůbec jasno. Vládní návrh sice doputoval do sněmovny, kde ho dnes chtěli vládní poslanci posuzovat, ale nedostali se k tomu. Poslanci SPD, kteří jsou proti zákonu, projednávání zablokovali. Na parlamentní půdě se tak nemluvilo tolik o podstatě zákona, ale právě o demonstraci.

1/2 Aktuální informace @Aktualnecz ze sněmovny: Předseda poslaneckého klubu TOP Jan Jakob právě sdělil na tiskovce, že ohledně demonstrace se šibenicí před PS osloví ministra vnitra. "Vyzvu ho k tomu, aby se k tomu policie postavila trochu jiným způsobem než doposud," řekl. — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) January 25, 2022

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob už na tiskové konferenci před odpoledním zahájením zasedání sněmovny sdělil, že v souvislosti s šibenicí osloví ministra vnitra Víta Rakušana. "Vyzvu ho k tomu, aby se k tomu policie postavila trochu jiným způsobem než doposud," řekl Jakob.

Na samotném zahájení zasedání se k tomuto tématu Jakob vrátil, když mluvil o tom, že při debatě o novém pandemickém zákoně je třeba bourat názorové barikády.

"Ne je stavět ve formě šibenice. Moc prosím všechny, nejenom nás tady, všechny ze všech politických stran a hnutí, ale i všechny venku. Snažme se o to. Jsem pro svobodu, budu ji vždy hájit, ale šibenice a vyhrožování smrtí není projevem svobody. Myslím, že je to za hranou zákona. Jde to proti demokracii. Takto začínají neřešitelné deformace společnosti, které mají opravdu fatální následky. Víme to nejenom z naší historie. Prosím, nedopusťme to," naléhal Jakob.

Proti vyhrůžkám na dem demonstraci se hned po Jakobovi ozvala předsedkyně opozičního klubu ANO Alena Schillerová. "Myslím, že toto je přesně ten okamžik, kdy by se měly smazat hranice mezi námi, měly by se smazat hranice mezi vládnoucí koalicí a opozicí, a měli bychom si uvědomit, že toto musíme všichni jedním hlasem odsoudit. Protože se to týká každého z nás bez ohledu na to, ve kterých lavicích sněmovny sedíme," řekla Schillerová. Zároveň upozorňovala, že v minulém volebním období, kdy byla členkou vlády, čelila její rodina nenávisti demonstrantů.

Proti šibenici na náměstí se neohradili jen poslanci, ale například také senátor za STAN Zdeněk Hraba, který výhrůžky šibenicí označil na "odporný hyenismus". "Každý má samozřejmě právo vyjádřit svůj názor, ale výhrůžka není vyjádřením názoru. Do normální slušné společnosti toto nepatří," dodal.

Kriticky se k ní postavil také ministr vnitra Vít Rakušan. "Naše země ale také musí být pro všechny občany bezpečná, nikdo nemůže nikomu vyhrožovat smrtí. Opravdu chtějí autoři šibenice někoho pověsit? A za co? Za zradu čeho? Za přisluhování komu?" ptá se na Twitteru.

Policie už v minulosti několik podobných případů prošetřovala a došla k závěru, že přinesení makety šibenice na demonstraci není přestupkem. Poukázala však na to, že by situace byla jiná, pokud by se na ní objevil konkrétní člověk, proti němuž by výhrůžka smrtí směřovala. "Já ctím svobodu slova. Ale tohle je dle mého soudu daleko za tím, kam svoboda slova, právo na demonstraci, zachází," řekl Jakob. Podpořil ho i předseda lidoveckého klubu Marek Výborný.

Podobný incident se odehrál například v červenci 2015 na demonstraci proti migraci, kde někteří z účastníků nesli makety šibenic s nápisem "Za vlastizradu", které se podle demonstrujících dopustili někteří čeští politici. Tehdejší vyšetřování však potvrdilo, že policisté neudělali chybu, když proti takovému jednání nezasáhli.