Odpůrci zdanění restitucí se rozhádali. STAN "předběhl" lidovce s podáním stížnosti

Ústavní soud bude mít do konce týdne na stole už druhou stížnost ze Senátu na postup poslanců, jejichž většina odsouhlasila zdanění náhrad, které stát vyplácí za ukradený církevní majetek. Jednu stížnost poslali už minulý týden senátoři od Starostů a nezávislých. A odeslání druhé oznámili v úterý ráno také senátoři lidovců, ke kterým se přidali senátoři ODS, tři sociální demokraté a klub Senátor 21. Mezi lidovci a STAN přitom vzniklo kvůli tomu napětí, protože lidovci původně počítali s tím, že ze Senátu odejde jedna společná stížnost.

"Je to zbytečné tříštění sil, osobně mě to mrzí, může to zpomalit i rozhodování Ústavního soudu," prohlašuje předseda KDU-ČSL Marek Výborný ohledně situace, která nastala kolem zdanění finančních náhrad, vyplácených státem církvím za ukradený majetek.

Mnozí senátoři, kteří dokázali v minulých měsících jednotně a velmi ostře vystupovat proti tomuto zdanění se začali nyní "drolit". Ústavní soud tak nebude posuzovat ze Senátu jednu stížnost na toto zdanění, ale dvě. Jednu poslali Starostové a nezávislí, druhou právě Výborného lidovci s ODS, senátním klubem Senátor 21 a třemi senátory za ČSSD - konkrétně jde o Miroslava Antla, Jaromíra Strnada a Pavla Štohla. Celkově je pod stížností podle předsedy senátního klubu KDU-ČSL Petra Šilara 42 podpisů.

O tom, že lidovci mají stížnost připravenou, informoval Aktuálně.cz Šilar už 24. dubna. "My už to máme de facto připravené. Ještě jednou se na to podívají právníci a příští týden začnu shánět podpisy. Začali jsme na tom pracovat už dříve, než bylo vše schváleno," sdělil Šilar.

V té době počítal s tím, že stížnost bude jedna, protože k lidovcům se kromě jiných přidá také klub Starostů a nezávislých. To se ale nestalo, lidé od STAN představili vlastní stížnost minulý týden. Předseda STAN Vít Rakušan tvrdí, že zatímco jeho hnutí poukazuje na porušení legitimního očekávání založeného na uzavřených smlouvách, tak lidovecký návrh údajně míří na ochranu církví.

Takovou interpretaci Výborný odmítá. "To není pravda," řekl v úterý šéf lidovců. Podle něj upozorňují, že zdanění náhrad je protiústavní, protože nelze danit něco, co je vypláceno za ukradený majetek. "Stížnost má zhruba 50 stran textu. Komplexně se věnuje několika okruhům: nejen historické, ale i daňové problematice, problematice právní jistoty, předvídatelnosti," řekl ke stížnosti Výborný.

ŠIlar zároveň tvrdí, že prý na poradě předsedů všech senátních klubů bylo dohodnuto, že stížnost budou vypracovávat lidovci se svými právníky. "Rozhodnutí STAN nechápeme a text jejich stížnost nemáme," řekl.

Pokud jde o ODS, šéf klubu Miloš Vystrčil oznámil, že si stížnost od STAN prostudují a následně se rozhodnou, jestli ho podpoří stejně jako ten od KDU-ČSL. "Celé to bude záviset na tom, do jaké míry se ty dva návrhy budou nebo nebudou překrývat, protože našim cílem je, aby byl zákon zrušený," avizoval.

Zdanění finančních náhrad prosadila v dubnu vládní koalice ANO a ČSSD za podpory KSČM a SPD, když přehlasovala veto Senátu. Prezident Miloš Zeman zákon podepsal 2. května. Církve mají hradit daň z peněžitých náhrad, které dostávají od státu za majetek nevydaný v restitucích, od příštího roku.

Zastánci zdanění náhrad, které církve od státu každoročně dostávají, argumentují jejich nadhodnocením a nerovností s ostatními restituenty. Stát by mohl podle předkladatelů z KSČM získat zpět zhruba 380 milionů korun z přibližně dvou miliard korun, které církvím na náhradách majetku ročně vyplácí. Církve budou muset podle novely zahrnovat státní náhrady do zdanitelných příjmů. Odpůrci zákona mluví o bezpráví a narušení právní jistoty.

Restituční zákon schválený za bývalé vlády premiéra Petra Nečase (ODS) počítal s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během 30 let získat 59 miliard korun navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny od roku 2013. Zákon ale také fakticky znamená odluku státu a církví. Dosavadní příspěvky státu na jejich činnost se postupně snižují až na nulu v roce 2030.