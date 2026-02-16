Přeskočit na obsah
Benative
16. 2. Ljuba
Dálnici D8 u Prahy uzavřela nehoda několik osobních a nákladních aut

ČTK

Dálnici D8 mezi 7. a 9. kilometrem ve směru na Ústí nad Labem v pondělí ráno uzavřela nehoda několika nákladních a osobních aut.

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Jeden člověk utrpěl lehčí zranění. Vyplývá to z informací policie a záchranné služby. Uzavírka zřejmě potrvá déle, policie odklání dopravu přes Zdiby.

Nehoda byla hlášená v 06:40. "Původně šlo o nehodu jednoho nákladního a čtyř osobních aut, nyní už jde o nehodu šesti osobních a pěti nákladních aut," řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová po 07:30.

Záchranáři převezli jednoho člověka k dalšímu vyšetření do pražské nemocnice, řekla mluvčí záchranné služby Monika Nováková.

Detail trosek kabiny lanovky na Alpe Cermis po pádu ze 70 metrů, 9. března 1976.
Krvavé inferno na sněhu. Když tragédii lanovky přežila jediná dívka

Psal se rok 1976, když se 9. března krátce po páté hodině odpolední odehrála nejhorší katastrofa lanovky v dějinách. V jednom dolomitském údolí spadla kabina ze 70 metrů, přičemž ze 43 osob zůstala pouze jediná přeživší. Příčina katastrofy? Zkřížení lan, vypnutý bezpečnostní systém a nelicencovaný operátor. Faktory, kterým šlo předejít.

Spotlight - Martin Stropnický
Spotlight - Martin Stropnický
Spotlight - Martin Stropnický

Macinka je ještě nezralý, říká Stropnický. Vysvětluje i, proč kdysi vstoupil do ANO

Bývalý ministr obrany, zahraničí i kultury a někdejší diplomat Martin Stropnický říká, že si už od politiky drží odstup. Přílišné sledování veřejného dění podle něj člověku „škodí zdraví“. Přesto se rozhodl znovu veřejně vystupovat, protože má pocit, že nastala chvíle, kdy není možné jen přihlížet. Situaci označuje za složitou a zároveň varuje před povrchností současné politické debaty.

