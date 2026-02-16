Dálnici D8 u Prahy uzavřela nehoda několik osobních a nákladních aut

Dálnici D8 mezi 7. a 9. kilometrem ve směru na Ústí nad Labem v pondělí ráno uzavřela nehoda několika nákladních a osobních aut.
Jeden člověk utrpěl lehčí zranění. Vyplývá to z informací policie a záchranné služby. Uzavírka zřejmě potrvá déle, policie odklání dopravu přes Zdiby.
Nehoda byla hlášená v 06:40. "Původně šlo o nehodu jednoho nákladního a čtyř osobních aut, nyní už jde o nehodu šesti osobních a pěti nákladních aut," řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová po 07:30.
Záchranáři převezli jednoho člověka k dalšímu vyšetření do pražské nemocnice, řekla mluvčí záchranné služby Monika Nováková.
ŽIVĚRuská Brjanská oblast hlásí po ukrajinských úderech výpadky elektřiny
Po úderech ukrajinských dronů v západoruské Brjanské oblasti je několik obcí a část města Brjansk bez elektřiny a tepla. Na síti Telegram to v neděli večer oznámil brjanský gubernátor Alexandr Bogomaz
Krvavé inferno na sněhu. Když tragédii lanovky přežila jediná dívka
Psal se rok 1976, když se 9. března krátce po páté hodině odpolední odehrála nejhorší katastrofa lanovky v dějinách. V jednom dolomitském údolí spadla kabina ze 70 metrů, přičemž ze 43 osob zůstala pouze jediná přeživší. Příčina katastrofy? Zkřížení lan, vypnutý bezpečnostní systém a nelicencovaný operátor. Faktory, kterým šlo předejít.
Česko? Dánové chtěli jiného soupeře. Komické, řekl trenér o počtech při zápasu
Bylo to pořádné drama. V závěru klíčového nedělního zápasu Dánsko – Lotyšsko stále nebylo vůbec jasné, jestli Češi v předkole olympijského turnaje v Miláně narazí na jednoho z těchto soupeřů, nebo na Německo. Nakonec vyšli Dánové, možná nejpřijatelnější tým ze skupiny C.
Jak se za socialismu rodilo sídliště. Film Panelstory znovu ožívá. Čím provokoval?
Berlínský filmový festival 17. února 2026 uvede digitalizovanou verzi sociální satiry Panelstory, ve které Věra Chytilová s jízlivostí ukázala, v jakém chaosu a marasmu vznikalo pražské Jižní Město. Premiéra snímku byla tehdy odložena.
Macinka je ještě nezralý, říká Stropnický. Vysvětluje i, proč kdysi vstoupil do ANO
Bývalý ministr obrany, zahraničí i kultury a někdejší diplomat Martin Stropnický říká, že si už od politiky drží odstup. Přílišné sledování veřejného dění podle něj člověku „škodí zdraví“. Přesto se rozhodl znovu veřejně vystupovat, protože má pocit, že nastala chvíle, kdy není možné jen přihlížet. Situaci označuje za složitou a zároveň varuje před povrchností současné politické debaty.