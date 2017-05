Dalík se dohodl s exmilenkou, sedmimilionový dluh smazala narychlo založená britská firma

před 2 hodinami

Bývalá partnerka Marka Dalíka Gabriela Horáčková se zřejmě vyhnula několikaletému vězení za krácení daní. Hrozily jí kvůli 6,5 milionu korun, které jí Dalík dal na koupi bytu. Tvrdil, že šlo o půjčku, Horáčková zase, že jí je daroval, neodvedla z nich však žádnou daň. Dalíkův advokát však poté oznámil, že dluh odkoupila nově vzniklá společnost Bassanio Asset Management, která se vzápětí s Horáčkovou dohodla, že uhradí dvě třetiny ze sumy. Soud tento smír schválil. Podle předsedy Komory daňových poradců však bude muset stejně zaplatit asi 350 tisíc korun jako daň ze sumy, kterou snížením dluhu vydělala.

Praha - Bývalá přítelkyně Marka Dalíka Gabriela Horáčková od sebe zřejmě odvrátila hrozbu, že skončí na několik let ve vězení za krácení daní. S lobbistou, který byl odsouzen za podvod při nákupu obrněných transportérů Pandur, totiž urovnala spor o sumu 6,5 milionu korun, kterou jí poskytl v roce 2011 na koupi bytu. A to za pomoci tajemné britské firmy Bassanio Asset Management.

Zatímco Dalík po letech začal částku vymáhat s tím, že to byla půjčka, Horáčková tvrdila, že šlo od počátku o dar. A má na to prý i svědky. Jenže v tom případě se vystavila hrozbě až osmiletého vězení za krácení daní. Z částky totiž měla odvést darovací daň ve výši přes tři čtvrtě milionu korun, to ale neudělala.

Když mu Horáčková peníze nevrátila, začal je po ní Dalík vymáhat soudně. Nicméně poté, co o sporu informoval koncem loňského roku deník Aktuálně.cz, z něj chtěl Marek Dalík potichu vycouvat. A snažil se to udělat co nejrychleji, aby o okolnostech uvedené půjčky nemusel mluvit před soudem, kam si jej předvolala soudkyně Renata Poláková.

"Pokud bude v řízení prokázáno, že se jednalo o simulované darování, pak jistě bude existovat důvodné podezření, že minimálně na straně žalované mohlo dojít ke zkrácení daně," uvedla soudkyně Romana Poláková s tím, že pak je povinna na to upozornit policii. Jako spoluviník by teoreticky mohl přicházet v úvahu i Dalík. A tomu tak mohlo také hrozit další stíhání.

Desítky milionů v hotovosti

O sporu bývalých partnerů, při jehož projednávání Horáčková mluvila například o desítkách milionů korun, které měl Dalík doma k dispozici, informoval deník Aktuálně.cz loni 6. prosince. A ještě tentýž den byla v Londýně založena firma Bassanio Asset Management, jejímž ředitelem je třicetiletý pražský ragbista Richard Claudio Mehrle.

Ta vzápětí s Dalíkovým obhájcem Janem Šťovíčkem informovala soud o tom, že od Dalíka odkoupila pohledávku vůči Horáčkové. Sumu ovšem neuvedla. A počátkem dubna pak firma Bassanio (mimochodem: Bassanio je jedna z hlavních postav Shakespearova Kupce Benátského) oznámila soudu, že se s Horáčkovou dohodla na smíru s tím, že bývalá Dalíkova milenka jí zaplatí zhruba dvě třetiny z dlužné sumy. A soud tento smír schválil.

"Žalovaná se zavazuje zaplatit žalobci částku ve výši 4,250 milionu korun nejpozději do tří dnů od právní moci tohoto usnesení," uvedl soud v rozhodnutí z 28. dubna, které deník Aktuálně.cz získal.

Podle předsedy Komory daňových poradců Martina Tučka ale Horáčková není z problémů venku. A daň stejně bude muset zaplatit. A to ze sumy, kterou snížením dluhu vydělala. "Jestliže mám jakýkoliv prospěch ve formě odpuštění dluhu, jsem povinen ho zdanit patnácti procenty," uvedl Tuček. V uvedeném případě by měla zaplatit zhruba 350 tisíc korun.

Aktéři mlčí

Ani jeden z aktérů se k provedenému smíru nechce vyjadřovat. Mehrle nereaguje na zanechané vzkazy a jeho právník Andrej Lokajíček (v minulosti zastupoval také Jiřího Paroubka ve sporech na ochranu osobnosti) poukazuje na mlčenlivost advokáta. "Mám povinnost mlčenlivosti a nebudu se k tomu vyjadřovat," řekl.

A stejně tak mlčí Dalíkův advokát Jan Šťovíček. "Musím se domluvit s klientem. Pokud bude souhlasit, ozvu se vám," uvedl, ale na zaslané otázky již neodpověděl.

A stejně tak mlčí i Horáčková a její advokát Jan Stínka. SMS i zaslané e-maily nechali bez reakce.

Bouřlivých osm let

Horáčková žila s Dalíkem s několika krátkými přestávkami od roku 2005 do jara 2013. A jak při projednávání sporu o vrácení půjčky vyplynulo, bylo to bouřlivých osm let, kdy pravá ruka tehdejšího předsedy ODS měla neobvyklé množství peněz, ale i řadu milenek, kterým, stejně jako Horáčkové, dával luxusní dary.

Jen Horáčkové prý daroval například dvě auta, často jí kupoval i šperky za desítky a statisíce korun. "Takto velkorysý byl i k dalším svým kamarádkám. Vím o dvou, kterým koupil byt. Doma jsem nacházela účtenky ke šperkům, které nebyly pro mne, a on to neochotně a nervózně vysvětloval," popisovala Horáčková loni v prosinci před soudem.

Média si všimla Horáčkové poprvé v létě 2007, kdy za účasti premiéra Mirka Topolánka otvírala butik s luxusními kabelkami. Jak ale vyplývá z účetních závěrek, podnikání Horáčkové nebylo příliš ziskové - její firma Gabin, provozující zmíněný butik, za šest let fungování nabrala kumulovanou ztrátu přes osm milionů korun. Poté ji Horáčková prodala.

Zamilujete si tyčinky Gabens

Po rozchodu s Dalíkem se pak také snažila prorazit obchodem s cereálními tyčinkami pod značkou Gabens v ceně 59 korun za jednu. A před půldruhým rokem spustila reklamní kampaň, jejíž součástí byly i články v časopisech o zdravém životním stylu.

Jenže tento byznys jí podle všeho také zkrachoval - webové stránky Gabens.cz již neexistují a i poslední příspěvky na stejnojmenné facebookové stránce jsou z poloviny loňského roku.

Dalík loni v září nastoupil do vězení, kde si začal odpykávat čtyřletý trest za to, že se podvodem snažil vylákat úplatek za nákup obrněných transportérů Pandur. Verdikt ale před necelým měsícem zrušil Nejvyšší soud a Dalík tak opustil vězení a čeká na nové projednání svého případu.

Důvodem zrušení rozsudku bylo podle Nejvyššího soudu to, že v něm nebylo jasně řečeno, zda byl Dalík odsouzen podle nového trestního zákona z roku 2009 či podle starého, který je pro něj příznivější. A Vrchní soud v Praze prý také dostatečně nezdůvodnil, proč dal Dalíkovi "jen" čtyřletý trest vězení, když právní kvalifikace počítala minimálně s pěti lety. "Pokud jde o podstatu trestného činu, tu Nejvyšší soud v rozhodnutí nezpochybňuje," řekl předseda trestního kolegia František Púry.