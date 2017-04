Nejvyšší soud vyhověl Dalíkově dovolání a verdikt nad ním zrušil. Případ se vrací k vrchnímu soudu

AKTUALIZOVÁNO před 28 minutami

Odsuzující verdikt nad lobbistou Markem Dalíkem zrušil Nejvyšší soud a vyhověl tak jeho dovolání. Případ tak znovu projedná pražský vrchní soud, který Dalíka poslal na čtyři roky do vězení za pokus o podvod. Oznámil to předseda trestního kolegia NS František Púry. Podle něj může odvolací soud trest zmírnit, ponechat stejný i zpřísnit.

Praha - Nejvyšší soud (NS) zrušil odsuzující verdikt nad lobbistou Markem Dalíkem poté, co vyhověl jeho dovolání i dovolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Případ vrátil pražskému vrchnímu soudu, který Dalíka poslal na čtyři roky do vězení za pokus o podvod. Odvolací soud bude muset znovu přezkoumat právní kvalifikaci, na jejímž základě byl odsouzen. Oznámil to ve čtvrtek předseda trestního kolegia NS František Púry. Podle něj může soud trest zmírnit, ponechat stejný i zpřísnit.

Podle NS bylo dokazování a skutkové zjištění stavu kauzy dostatečné a odvolací soud nebude muset doplňovat důkazy. "Základní otázka je, podle jaké právní kvalifikace, zda podle starého zákona, nebo nového trestního zákoníku, se má to jednání kvalifikovat a v jaké sazbě," vysvětlil předseda NS Pavel Šámal.

Podle Púryho může i dál být Dalík odsouzen za pokus o podvod. Odvolací soud však chyboval v tom, že se nedostatečně zabýval tím, jestli se na Dalíka vztahuje zákon platný od roku 2010, nebo dřívější. "Pokud jde o podstatu trestného činu, tu Nejvyšší soud v rozhodnutí nezpochybňuje," řekl Púry.

Policisté vyšetřovali Dalíka, bývalého poradce někdejšího premiéra Mirka Topolánka (ODS), na základě svědectví bývalého zaměstnance firmy Steyr. Svědek v březnu 2011 uvedl, že lobbista požadoval 18 milionů eur (půl miliardy korun) za pokračování v nákupu pandurů. Soud Dalíka nakonec poslal do vězení za to, že podváděl, když předstíral, že může zakázku ovlivnit, a pokusil se tím od zbrojařů vylákat peníze. Naopak se neprokázalo, že by šel pro úplatek na žádost někoho z vlády. Lobbista vinu popíral.

Nejvyšší soud zrušil rozsudek 12. dubna a propustil Dalíka z vězení ve Znojmě, kde si odpykával trest. Ve vězení strávil zhruba sedm měsíců.

