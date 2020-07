ČSSD využila slogan soukromé firmy. Mohli se aspoň zeptat, říká její zakladatel

ředvolební slogan sociální demokracie "Nejdřív lidé, potom kampaň", který měli na tričkách přední zástupci ČSSD, když zahajovali volební kampaň, překvapil zakladatele firmy, která trička vyrobila. A vymyslela také samotný slogan. Trička sice firma Hamáčkovi zaslala, ale k úplně jinému účelu.

Sociální demokracie letos zahájila volební kampaň pro podzimní krajské a senátní volby digitálně - vysílala akci straníkům na Facebooku. K veřejnosti se z ní dostal jen pětiminutový sestřih, na jehož konci jsou lídři sociální demokracie oblečeni do oranžových triček s anglickým nápisem People first, campaign later (Nejdřív lidé, potom kampaň).

"Úplně závěrem, když se podíváte na ta trička, tam je všechno. Nejdřív lidi, potom kampaň. A přesně tak jsme se chovali a chováme. Díky, že jste byli s námi, držte nám palce. Spolu to zvládneme," loučil se v závěru konference předseda strany a ministr vnitra Jan Hamáček. Jako jediný stál na pódiu bez trička, ponechal si červený svetr - podobný tomu, který mu přinesl popularitu během koronakrize.

Když se on-line deník Aktuálně.cz začal zajímat, proč si dali sociální demokraté na trička anglický slogan, kterému nemusí všichni jejich příznivci rozumět, ukázalo se, že příběh triček je mnohem zajímavější, než se může na první pohled zdát.

Moc kampaně, málo práce pro lidi

Tak předně: nejedná se o propagační předmět ČSSD pro volební kampaň, jak by se mohlo zdát. Jak uvedlo tiskové oddělení strany, trička lze běžně koupit na internetu. To ale není způsob, jak se k nim dostala ČSSD.

Několik triček s nápisem People first, campaign later poslala Janu Hamáčkovi firma Bushman, což je česká značka outdoorového oblečení. A to v době, kdy byl šéfem krizového štábu, který měl na starosti ukočírování koronaviru v Česku.

"Slogan vznikl u nás na začátku koronavirové epidemie," začal s vysvětlováním této historie zakladatel firmy Jindřich Melichar. Nápad vznikl jako reakce na nesčetná vystoupení politiků na řadě brífinků nebo před napěchovanými letadly s rouškami. "Tehdy nám přišlo, že lepší by bylo věnovat tento promarněný čas práci pro občany nebo zájmu o to, od koho a za kolik se ochranné prostředky nakoupí," vysvětluje Melichar.

Podle svých slov právě proto firma darovala 10 kusů těchto oranžových triček "nositeli červeného svetru", čímž myslí Jana Hamáčka. "Tajně jsme doufali, že si ho vezme na sebe během dalšího hromadného vystoupení, nebo k tomu dokonce přemluví i pana premiéra, a bude veselo. To se bohužel nestalo. Buď chyběla odvaha, nebo došlo k odhalení možné provokace," říká Melichar, který ovšem zároveň upozorňuje, že samotnému krizovému štábu patří za jeho práci velký dík.

Stejně vysvětluje postup firmy také její generální ředitel Petr Hulec. Podle něj chtěla firma odesláním triček Hamáčkovi poděkovat krizovému štábu, sestavenému z policistů či hasičů, ale zároveň se snažila poukázat na "kampaňovité" chování politiků.

"Když jsme vytiskli trika s nápisem People first, campaign later, tak jsme chtěli upozornit na to, že je kritická doba a politici by si neměli dělat kampaň a měli by pracovat pro lidi. Zároveň se nám ale docela líbil přístup krizového štábu, který se do práce skutečně opřel, a říkali jsme si, že by bylo fajn jim několik triček z této naší výrobní série poslat. Tedy posílali jsme je krizovému štábu, kde seděl i pan Hamáček," řekl Hulec.

Očekávali bychom oficiální žádost o souhlas

Očekávání, že si minimálně Hamáček tričko během tiskové konference krizového štábu oblékne, se nenaplnilo. O to překvapenější byli, když se v nich v červnu objevili na digitální konferenci lídři ČSSD do krajských voleb.

"Nenapadlo nás, že trička s uvedeným sloganem později použije ČSSD pro start svojí kampaně pro krajské volby. Přestože jsou trička u nás volně v prodeji, očekávali bychom oficiální žádost o souhlas, zda mohou být pro tyto účely použita. Jak je bohužel v naší kultuře zvykem, nestalo se tak," lituje zakladatel firmy Bushman s tím, že "kvůli tomu nebude brečet ani se s nikým nehodlá soudit".

"Každopádně chci ale říci, že značka Bushman nikdy neměla a ani nemá v úmyslu jakkoliv ČSSD stranit. Což platí i pro další strany a hnutí napříč politickým spektrem," dodává Melichar, který provozuje síť vlastních prodejen nebo obchodních zastoupení v řadě zemí Evropy, Asie a Afriky.

ČSSD už nebude s tričky ani sloganem nijak pracovat

On-line deník Aktuálně.cz se obrátil s žádostí o vysvětlení toho, jak se trička dostala z krizového štábu na konferenci ČSSD, na předsedu strany Jana Hamáčka. Ten potvrdil, že trička skutečně od firmy dostal. A chápal je jednoznačně jako poděkování.

"V průběhu března dostal pan Hamáček od generálního ředitele společnosti Bushman darem 10 kusů triček jako výraz poděkování za práci krizového štábu. Za což mu tímto ještě jednou děkujeme," reagovala za něj tisková mluvčí Hana Gregorová.

Proč přesně se Hamáček rozhodl vzít trička určená pro krizový štáb na stranickou konferenci, není jasné. Každopádně ho ale trička zaujala. Strana totiž ještě několik dalších kusů přikoupila.

"Protože se nám myšlenka i provedení natolik líbily, zakoupili jsme prostřednictvím internetového obchodu výrobce 15 kusů triček na interní konferenci. Ty byly také předány krajským lídrům jako symbol podpory do voleb," upřesnila.

Mluvčí ale odmítá, že by ČSSD nějakým způsobem slogan či trička zneužila. "Nejde o oficiální slogan, se kterým se chystáme do voleb, což tak nebylo ani prezentováno. Heslo zaznělo z úst předsedy strany na uzavřené vnitrostranické konferenci," hájí ČSSD Gregorová.

Co na vysvětlení Hamáčka a ČSSD říká zakladatel firmy s generálním ředitelem? Melichar i Hulec připouštějí, že Hamáček mohl špatně pochopit, proč mu trička posílali.

"Mohl darovaná trička vnímat jako poděkování. Určitě by nás ale potěšilo, kdyby v tomto tričku pan Hamáček nebo krizový štáb vystoupili a předali sloganem 'Nejdřív lidé, potom kampaň' vzkaz ostatním. To jsme ale nezaregistrovali. Je velký rozdíl, když je následně naše heslo použito pro start předvolební kampaně ČSSD," sdělil Melichar.

Generální ředitel Hulec je k ČSSD o něco smířlivější, zejména pokud si je sociální demokraté oblékli jen jednou a na uzavřeném jednání. "Jsou to trička, která jsme vydali v určité době s nějakým poselstvím, a jestliže si je sociální demokraté použili na interním jednání, tak mně osobně to nevadí," míní Hulec s tím, že je ale strana nesmí používat pro svou kampaň.

Mimochodem, nápad na vlastní kolekci oděvů a doplňků dostal Melichar při svém cestování v Austrálii v roce 1997. Firma je známá mimo jiné tím, že čas od času přijde s tričky s provokativním názvem. V minulosti tak například reagovala na lhaní prezidenta Miloše Zemana v kauze novináře Peroutky nebo na podezření, že premiér Andrej Babiš před rokem 1989 spolupracoval se státní bezpečností. Do tohoto stylu tedy zapadala i trička se sloganem o kampani politiků.

Kampaň ČSSD každopádně bude pokračovat bez těchto triček. Ze stranické centrály už přišlo ujištění, že ČSSD s tričky ani s jejich sloganem nijak pracovat nebude, což prý ani neměla v plánu.