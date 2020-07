Petříček by nehlasoval pro usnesení vlády, které kritizuje rezoluci o Babišovi

Podle nezávazné rezoluce, kterou EP schválil v polovině června, český premiér zpochybňuje nezávislý výkon své funkce, neboť se podílí na rozhodování o penězích z rozpočtu EU a zároveň kontroluje holding Agrofert.

Babiš toto tvrzení dlouhodobě odmítá s argumentem, že Agrofert vložil do svěřenských fondů a nemá na něj vliv. Česká vláda v pondělí části rezoluce kritizovala kvůli tomu, že se podle ministrů pokouší zasahovat do vnitřních záležitostí ČR.

Při jednání vlády se Petříček a ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) hlasování zdrželi, oba to tehdy zdůvodnili tím, že text usnesení dostali na poslední chvíli a neměli možnost si ho prostudovat. Petříček v neděli řekl, že by pro usnesení nehlasoval ani po prostudování návrhu, usnesení vlády považuje za zbytečné.

Ministr zahraničí upozornil, že vládní usnesení nepřispívá budování české pozice před schvalováním finančního rámce EU na roky 2021 až 2027. Na podobě finančního rámce se musejí dohodnout lídři EU, následně ho schvaluje i Evropský parlament. Podle Petříčka spor vlády s parlamentem nenahrává tomu, aby europoslanci podpořili priority, které Česko ve finančním rámci bude mít.

