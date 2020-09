Grafika: Půl roku pandemie, nejvíc nakažených. Sousedé Česka jsou na tom líp

Aktuálně nemocných je přes 7000 lidí, nejvíc od začátku epidemie. Za uplynulý měsíc také výrazně přibylo lidí, kteří skončili s covid-19 v nemocnici. Od začátku srpna do začátku září stoupl počet hospitalizovaných skoro o polovinu na 172. Množství nakažených ve vážném stavu se za měsíc více než zdvojnásobilo na 40 těžce nemocných.

Nicméně v nemocnicích je nyní 2,6 procenta nemocných, zatímco například na přelomu dubna a května se podíl hospitalizovaných z celkového počtu nemocných pohyboval kolem deseti procent. U většiny pozitivně testovaných má nemoc mírný průběh, někteří jsou úplně bez příznaků.

Prahu čekají přísnější opatření, semafor se změní v pátek

Situace je nadále vážná zejména v Praze. "Velmi pravděpodobně budeme muset přistoupit k nějakým dalším opatřením zejména v Praze, protože situace zkrátka je stále v Praze nejhorší z hlediska počtu nakažených, respektive toho nárůstu," řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v České televizi.

O opatřeních bude diskutovat s pražskými hygieniky. "Může dojít případně na nějaké rozšíření povinnosti nošení roušek nebo nějaká další opatření preventivního charakteru," doplnil.

Ministerstvo zdravotnictví na dotaz Aktuálně.cz odmítlo specifikovat, kdy a s jakými opatřeními mohou Pražané v blízké budoucnosti počítat. "Probíhá vyhodnocení aktuální epidemiologické situace a případná opatření budou hygieniky přijata v návaznosti na semafor," napsala redakci mluvčí Gabriela Štěpanyová. Doplnila, že semafor se stupni pohotovosti a opatření v jednotlivých okresech bude ministerstvo aktualizovat v pátek.

Konkrétněji se nevyjádřil ani vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula. "Teď probíhá jednání, takže předbíháte dobu," uvedl pro Aktuálně.cz.

V Německu a na Slovensku je nárůst třetinový

Nejvýraznější nárůst počtu nakažených za poslední týden ovšem nyní nehlásí Praha, ale Hodonínsko, kde přibylo v přepočtu na 100 000 obyvatel 64 nových případů covid-19. Ani jihomoravská krajská hygienická stanice nechtěla komentovat, jestli sáhne po přísnějších opatřeních. "Před oficiálním vyjádřením ministerstva další vývoj nebudeme komentovat," sdělila stanice Aktuálně.cz.

Až poté následuje Praha se zhruba 50 případy na 100 000 obyvatel za uplynulý týden. Podobný poměr hlásí také Třebíč. Víc než čtyři desítky nakažených v přepočtu na obyvatele evidují také okresy Mělník, Beroun a Svitavy.

Ministr Vojtěch v ČT doplnil, že se s růstem nakažených v Česku počítalo a že je srovnatelný se situací v ostatních zemích. To ovšem neplatí pro ty sousední. V porovnání s Německem, Slovenskem, Polskem a Rakouskem má Česko nejvyšší tempo nákazy koronavirem. Přírůstky nových případů nemoci covid-19 na milion obyvatel jsou za minulý týden v Německu či na Slovensku zhruba třetinové.

Koronavirus má i Rážová, Babiš do karantény nenastoupí

V úterý ráno odhalily testy nákazu u hlavní české hygieničky Jarmily Rážové. Podle serveru iDnes.cz dohledali hygienici jejích 157 kontaktů, kteří musí nyní podstoupit testování a karanténu. Mezi ně patří také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Jeho test měl zatím negativní výsledek.

Do karantény ovšem nenastoupí premiér Andrej Babiš, a to i přesto, že se s Rážovou zúčastnil několikahodinového jednání. Podle pražské hygieny to u něj není nutné, protože od ní seděl dostatečně daleko, místnost byla větraná a měl nasazený respirátor.