Co čeká nového ministra školství? Co čeká školy? Ptejte se expertky na vzdělávání

Česko má novou vládu, ministerstvo školství má nového ministra - Petra Gazdíka. Čemu by se měl věnovat? Co trápí žáky, učitele, rodiče? Bude výhoda, že Gazdík byl sám učitelem a zná školství zevnitř? V čem má navázat na Roberta Plagu a v čem změnit směr?

Nový ministr školství Petr Gazdík vystudoval učitelství matematiky a zeměpisu na Masarykově univerzitě v Brně. Šest let učil na základní škole v Bánově nedaleko Uherského Brodu. V roce 2002 byl uvolněn do veřejné funkce, zaměstnancem bánovské školy však zůstává. Sem také vedla jeho první cesta po jmenování ministrem. Učitelům řekl, aby mu volali nebo psali, kdyby ve funkci něco "zvoral".

Gazdík dopředu avizoval, že chce pokračovat ve vzdělávacím programu Strategie 2030+, rád by výuku zmodernizoval, aby dávala smysl v rychle se měnící době. Místo memorování velkého množství látky chce dát prostor i společné práci žáků na projektech. Uvažuje také o maturitě, která by se neskládala v jeden den, ale průběžně a opakovaně během studia či po něm.

Co se týče nejbližší budoucnosti, chce ve školách zavést antigenní testování dvakrát týdně, aby bylo možné ponechat co nejvíce tříd bezpečně otevřených.

Co si o jeho vizích myslí šéfka Učitelské platformy Petra Mazancová? Co jsou podle ní největší bolesti českého školství, kterým by se měl nový ministr přednostně věnovat? V čem by měl navázat na svého předchůdce Roberta Plagu a co naopak změnit? Co čeká školy, učitele, žáky a rodiče v roce 2022? A co trápí ve školách vás, čtenáře Aktuálně.cz, co byste rádi vyřešili či změnili?

