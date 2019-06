Členové hnutí ANO stojí za Babišem. Vítězně z toho nevyjde, pochybují však někteří

Tisíce lidí dnes míří do Prahy na možná největší demonstraci od roku 1989, která je namířená zejména proti jednomu muži - premiérovi a zároveň předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi. Deník Aktuálně.cz zjišťoval, zda i v této atmosféře za svým šéfem pevně stojí řadoví členové jeho hnutí. Redakce oslovila asi tři desítky předsedkyň a předsedů místních organizací ANO po celém Česku a ukázalo se, že většina z nich se Babiše jednoznačně zastává. Pro demonstrace nemají pochopení a někteří demonstrantům ani nemohou přijít na jméno.

"Myslím si, že demonstrace jsou zbytečné. Podle mě je to zbytečně vyhrocená situace. Pravdu bych hledal někde uprostřed. Demonstrace se snaží vyvolat dojem, že je něco špatně, a premiér se snaží ukázat, že je vše v pořádku," říká Jiří Prokop, který je od května předsedou nově založené místní organizace ANO v Náchodě. Dodává však, že vládu Andreje Babiše plně podporuje.

"Samozřejmě, že za ním stojím," říká o předsedovi ANO také Martin Chromý, který vede místní buňku hnutí v Mikulově. O Babišovu budoucnost má však obavy. "Myslím si, že z toho všeho, co se kolem něj děje, vítězně nevyjde. I kdyby řekli, že na něj nic nenašli, tak budou novináři říkat, že si to koupil," neskrývá svou skepsi a také znepokojení z toho, že důležité dokumenty týkající se Babiše často unikají na veřejnost dříve, než je oficiálně obdrží jejich předseda.

Demonstrace považuje za nesmyslné, byť jak dodává: "Každý samozřejmě může dělat, co chce." "Demonstranti ale mají hlavně chodit k volbám, když něco chtějí," říká a připomíná nízkou volební účast při posledních volbách do europarlamentu, které hnutí ANO vyhrálo.

Vyřešme nejprve Kalousky a Nečase

Při zmínce demonstrací, které kvůli Babišově politice už řadu měsíců organizuje spolek Milion chvilek pro demokracii, sahají někteří členové hnutí ANO i k ostřejším výrazům. "Jsou to id***i," říká o účastnících protestů Ján Rogos, šéf ANO ve středočeských Hořovicích.

A obdobně se vyjadřuje i člen hnutí Zdeněk Bareš z Hradce nad Moravicí. "Pokud bych měl zůstat slušný, tak neříkám nic," říká, ale vzápětí dodává: "Označil bych demonstranty za bandu id***ů."

Předsedy Babiše se přitom - na rozdíl od většiny ostatních, které deník Aktuálně.cz oslovil - jednoznačně nezastal. "Nestojím za nikým. Mělo by se všem měřit stejným metrem. Vyřešme Kalousky a Nečase, a pak se zabývejme dalšími lidmi. Berme to popořádku," říká s tím, že pokud existuje nějaké podezření na střet zájmů Andreje Babiše, mělo by se prošetřit i to.

Je to popírání voleb, říká odpadlík z ANO

"Já Andreje Babiše určitě nepodporuji," říká otevřeně jako jediný z oslovených Richard Homola z Hustopečí. Jak však vzápětí přiznává, začátkem roku ANO opustil, a to kvůli dlouhodobějším výtkám k hnutí. Přesto však říká, že s demonstracemi nesouhlasí. "Podle mě je to popírání demokratických voleb," vysvětluje.

"Pochopím a schvaluji demonstraci s konkrétním cílem. Bláboly typu chceme svobodnou justici nebo Zeman se mi nelíbí ale nepovažuji za důvod k demonstraci," pokračuje Věra Fenclová, která má na starosti ANO v Nepomuku. "Podporuji Andreje Babiše, stejně jako podporuji Miloše Zemana," uvádí jednoznačně.

A nezaváhá ani při dotazu na Babišův údajný střet zájmů, kvůli kterému podle návrhu auditních zpráv z Bruselu hrozí, že Česko bude muset vracet stamiliony korun. "Ty zprávy jsou předběžné a neoficiální. Dokud nebudu mít oficiální audit, který parlament bere jako závazný dokument, vnímám je jako bezcenné papíry," uvedla Fenclová.

Podobně jako ona i člen místní organizace hnutí ANO Stanislav Ešner z České Třebové si myslí, že lidé na aktuálních demonstracích "křičí, že chtějí demisi, a ani neví proč". "Je to taková lidová veselice, na které vystupují hudební skupiny a mluví herci, které člověk jen tak nevidí," zhodnotil protesty Ešner.

Jaromír Munia z ANO v Chotěboři pak vidí problém v tom, že lidé nemají ucelené informace. "Demonstrují třeba proti tomu, že byl (Babiš) agent StB, ale přitom i mezi demonstranty jsou lidé, kteří spolupráci podepsali," míní. "Za panem předsedou pevně stojím. Momentálně nemáme ve vládě lepší osobu na post premiéra," dodává na závěr.