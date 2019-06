Osobnosti proti Babišovi. Opustili ho i mnozí z těch, které ANO vydává za příznivce

Sekce na webových stránkách ANO, kde se hnutí chlubí podporou známých osobnosti, během posledních tří let výrazně zchudla. Zatímco v říjnu 2016 zde bylo ještě 22 známých tváří, nyní jich je o deset méně. Navíc i někteří z těch, kteří na stránkách stále jsou, tvrdí, že poslední události kolem premiéra Andreje Babiše jejich vztah k jeho hnutí změnily.

Bronzová medailistka z olympijských her v roce 1996 Šárka Kašpárková začala ANO podporovat ještě předtím, než hnutí v roce 2013 poprvé kandidovalo ve sněmovních volbách. "Mě samozřejmě zajímala otázka sportu, která se měla nějakým způsobem pohnout. Byla naděje, že se najde někdo, kdo v českém sportu udělá trošku řád a pořádek," řekla nyní Aktuálně.cz bývalá trojskokanka.

"Myslím si, že se o to hnutí ANO snaží díky Milanu Hniličkovi, který by měl být hlavou vznikající agentury," dodala vzápětí a připomněla Národní sportovní agenturu, jejíž vznik v úterý podpořila i přes veto Senátu Poslanecká sněmovna.

Přiznává však, že nyní je spíše kritikem ANO, ačkoliv si nemyslí, že úplně všechno dělá hnutí špatně. Navíc se jí nelíbí, jak se Babiš staví k podezřením, kterým čelí. "Pan premiér by se k těmto věcem měl postavit jako chlap, měl by je vysvětlit a vyřešit. A ne dělat takové kličky. Měl by k tomu zaujmout jasné stanovisko a ne se chovat tak, jak se chová. To není chování správného chlapa," míní Kašpárková.

"Ztratil jsem víru, že bude sloužit všem"

Ještě ostřejší je cestovatel a dokumentarista Steve Lichtag, který pro Aktuálně.cz vyjádřil pochopení pro demonstranty, kteří již několik týdnů po celém Česku protestují mimo jiné proti premiérovi. "Já je samozřejmě podporuji. Sice jsem kdysi opravdu panu Babišovi věřil, že všechno bude bezvadné a zalité sluncem, ale slunce se bohužel vytratilo. Já jsem sice na stránkách ANO stále uveden jako jejich podporovatel, ale musím říct, že jsem zklamaný," řekl autor přírodovědných filmů.

Lichtagovi se nelíbí především Babišovy kauzy. Premiér je trestně stíhaný v případu padesátimilionové dotace pro Čapí hnízdo, auditoři Evropské komise navíc před časem poslali do Česka zprávu, podle které je Babiš ve střetu zájmů, tudíž byly v rozporu s pravidly vypláceny skupině Agrofert, která je v jeho svěřenském fondu, evropské dotace.

"Myslím, že to je více než jasné každému. Na to nemusí být člověk příliš inteligentní, aby viděl, že to, co hlásá, tak není. Ztratil jsem důvěru a víru v to, že bude sloužit všem. Bohužel, hrozně mě to mrzí, ale tak to cítím. Kdyby se uklonil a odešel, zachoval by si alespoň částečně svou lidskost a důstojnost," řekl Lichtag.

Stránky jako příznivkyni ANO prezentují také dokumentaristku Olgu Špátovou. "Nejsem vůbec, vůbec žádná podporovatelka ANO, absolutně ne. Kdysi jsem podpořila (europoslankyni) Martinu Dlabajovou," řekla Špátová s tím, že by byla ráda, kdyby z webové stránky hnutí zmizela.

Kvůli podpoře jednoho konkrétního kandidáta hnutí ANO se na stránky dostaly i další osobnosti, později pak ze seznamu zmizely. Šlo například o architekty Zdeňka Lukeše a Evu Jiřičnou, kteří v roce 2014 vyjádřili podporu Elišce Kaplický Fuchsové při volbách do pražského magistrátu.

Další podporovatelé ANO mlčí

Další osobnosti ze stávajícího seznamu podporovatelů, které redakce Aktuálně.cz oslovila, se k aktuálnímu politickému dění vyjadřovat nechtějí, podobně reagují i na otázku, jestli zůstávají příznivci hnutí ANO. "Já na to nebudu reagovat, promiňte, je to moje věc," řekla zpěvačka Marie Rottrová.

Na stránkách je také herečka Veronika Žilková. Ani ta nechtěla odpovědět vzhledem k tomu, že její manžel Martin Stropnický je velvyslancem v Izraeli. "Nemohu vám odpovědět, neboť to mám v předpisech. Jsem manželka státního úředníka vyslaného do zahraničí. Podmínkou diplomacie je být apolitická," řekla Žilková.

Komentovat aktuální dění kolem hnutí ANO nechtěla ani bývalá diskařka a olympijská medailistka Věra Cechlová-Pospíšilová, která je nyní na mateřské dovolené. Tvrdí, že prioritou pro ni jsou v tuto chvíli děti a rodina, a politiku tak příliš nesleduje. Na otázku, jestli je stále podporovatelkou hnutí, jak je uvedeno na stránkách, odpovědět nechtěla. "Jenom vám řeknu, že mám úplně jiné starosti. Tak k tomu prostě takto přistupujte," řekla Aktuálně.cz atletka.

Váhá i Váňa

Mezi sportovci, kteří Babiše podporovali veřejně, byl i žokej Josef Váňa. V roce 2013 po Velké pardubické, jejímž cílem prošel kvůli pádu z koně pěšky, prohlásil do televizních kamer: "Nevyhráli jsme Velkou pardubickou, ale myslím, že kdyby vyhrál volby pan Babiš, aby tenhle sajrajt, který tady přetrvává, dal do pořádku, tak bych byl hrozně rád."

Mezi aktuálními podporovateli však nyní na stránkách chybí, přestože jako nestraník sedí za ANO v zastupitelstvu Karlovarského kraje. Hospodářským novinám řekl, že momentálně nemá jasno, jestli Babiše a jeho hnutí stále podporuje. "A to kvůli tomu, co se všechno povídá a děje kolem pana Babiše. S demonstranty ale nesouhlasím, jejich aktivita se mi vůbec nelíbí. Vyčkám na to, kde je vlastně pravda," řekl Váňa.

Žokej ze stránek zmizel před více než půlrokem, nikoliv tedy v souvislosti s aktuálními demonstracemi. Ještě delší dobu na nich není k vidění kuchař Roman Vaněk nebo herec Jakub Prachař. "Zmizel jsem, ale to už je dlouho, přes rok určitě. Myslím, že důvody jsou zřejmé. Nechci je rozvádět," řekl Hospodářským novinám Prachař.