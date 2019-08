Čistič z Karlova mostu odmítá slávu. Za vraždu ženy jsem strávil léta ve vězení, říká

Čistič Miloslav Černý, který si v posledních dnech získal obdiv i kritiku za pohotové odstranění nelegálních graffiti z Karlova mostu, strávil začátkem století jedenáct a půl roku ve vězení za vraždu své manželky a jejího přítele. Přiznal to v rozhovoru pro iDnes.cz. "Za poslední dny se kolem mě roztočil velký mediální kolotoč, na který nejsem zvyklý. Já nejsem celebrita, která by zasloužila, aby ji někdo glorifikoval," uvedl Černý.

"Už nechci dostávat děkovné dopisy, nechci, aby mě někdo navrhoval na státní vyznamenání a podobně," řekl Černý. Se svou minulostí se rozhodl vyjít ven, aby to dříve místo něj neudělal někdo jiný. "Myslím si, že je lepší přiznat barvu a říct, hele, stalo se tohle a tohle. Mrzí mě to, ale nedokážu s tím nic dělat."

Černý si podle svých slov v roce 1999 procházel silnou životní krizí, během které se pokazilo i jeho manželství. Oba partneři se od sebe začali vzdalovat, Černý většinu volného času trávil paraglidingem a připouští, že svou ženu často nechával samotnou doma. "Samozřejmě jsem na tom nesl vinu i já a dopadlo to tak, že mě žena začala podvádět," řekl Černý v rozhovoru pro iDnes.cz.

Následovalo rozvodové řízení, během kterého se Černý psychicky zhroutil. "Nevím, kde a jak mě napadla zrůdná myšlenka, že když už nechci být v životě sám naživu, tak bych s ní chtěl být v jednom hrobě. Tak jsem vzal pistoli, že zastřelím ji i sebe," řekl. V tu chvíli však narazil nejen na svou ženu, ale i jejího milence. Oba zastřelil. Poté obrátil zbraň proti sobě, pokus o sebevraždu ale přežil.

"Vystudoval jsem všechno, co ve vězení šlo"

Soud mu za dvojnásobnou vraždu udělil výjimečný trest 20 let, který vzápětí snížil na 17. Díky dobrému chování ale Černý nakonec ve vězení strávil 11 a půl roku. Jen to mu ale k propuštění nestačilo. "Musíte prokázat, že vaše postoje jsou relevantní k tomu, abyste nebyl pro společnost nadále nebezpečný. Tím, že jsem se snažil o studium… vlastně jsem tam vystudoval všechny školy, co šly," řekl s tím, že si ve vězení dokončil gymnázium, několik výučních listů a rekvalifikačních kurzů. Studoval také Teologickou fakultu Univerzity Karlovy.

Po propuštění strávil nějakou dobu v Británii, aby si zlepšil svou angličtinu. Souběžně pracoval v automyčce a dělal dobrovolníka v charitativní organizaci, přes kterou se dostal k čištění graffiti, tedy k činnosti, která jej živí od návratu do Česka.

"Důvod, proč jsem si vybral současné podnikání, je i ten, že odstraňování graffiti, ničení plevelu vroucí vodou a podobně má i etický rozměr. Není to jen o byznysu, ale dělám něco s přidanou hodnotou," říká. Nyní žije v Praze se svou rodinou, všichni blízcí o jeho minulosti ví.

Nejsem hoden chvály, ublížil jsem strašně moc lidem, říká

Se svým činem se Černý vyrovnává jen velmi těžko. "Ublížil jsem strašně moc lidem, a nejsou to jen nejbližší rodiny, moje, jejich, ale i všichni moji známí. Jsem přesvědčen, že musím v životě udělat pro společnost víc, než jen žít v rámci zákonů, protože nedokážu nahradit ztrátu, kterou jsem způsobil," říká Černý.

V jeho současném přemýšlení jej motivuje i fakt, že přežil pokus o sebevraždu. "To, že jsem dnes tady naživu, by někdo mohl nazvat shodou náhod. Já říkám, že pánbůh má pro mě ještě nějakou práci, proto mě nechal na světě."

Veškerou glorifikaci své osoby tak odmítá. "Během čtvrtka jsem ty pochvalné články, maily, Facebook a další věci vnímal spíš negativně, protože nejsem žádná celebrita. Nejsem člověk, který by byl hoden toho, aby ho někdo chválil. Zejména ne kvůli tomu, že jsem vyčistil Karlův most," uvedl. Dodal ale, že ho potěšil zájem primátora Zdeňka Hřiba (piráti) o to, aby se Černý účastnil workshopu o moderním odstraňování graffiti.

Upozornil také na to, že sám nevnímá graffiti pouze negativně. "Jsem přesvědčen, že když se dělá správně, tak je velkým uměním. Ale nikoliv na Karlově mostě," řekl.

Graffiti na pilíř Karlova mostu nasprejovali v polovině července dva němečtí turisté, policisté je přistihli při činu. Restaurátoři s odstraňováním nápisu začali 27. července, skončit měli v polovině srpna. V noci na 28. července graffiti neočekávaně zmizely, k jejich odstranění se později přihlásil Miloslav Černý.

Video: Muž se přiznal k vyčištění graffiti z Karlova mostu