Čínský diplomat v Praze sledoval tchajwanskou viceprezidentku, píšou Seznam Zprávy

Tchajwanskou delegaci v Praze sledoval čínský diplomat a málem způsobil dopravní nehodu, když za ní projel na červenou, píše server Seznam Zprávy. Řidič se prokázal diplomatickým pasem Čínské lidové republiky a odmítl, že by někoho sledoval. Incident nikdo oficiálně nepotvrdil. Ministerstvo zahraničních věcí uvedlo, že se situací zabývá.

Tchajwanská viceprezidentka Bi-Khim Hsaio přiletěla do Prahy v polovině března. Na žádost předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) dostala policejní ochranku. Když s jejím doprovodem Hsaio jela autem z Letiště Václava Havla do centra Prahy, ochranka si všimla, že je někdo sleduje, upozorňují Seznam Zprávy.

Poté, co tchajwanská politička s ochrankou projely křižovatkou u hotelu Hilton, podezřelý vůz projel na červenou a málem havaroval. Jeho řidič se pak policistům prokázal diplomatickým pasem Čínské lidové republiky. Odmítl, že by někoho sledoval a hájil se tím, že se jede jen najíst do blízké čínské restaurace.

Podle redaktorů Seznam Zpráv podezřelé auto sledovalo viceprezidentku až do hotelu. Vycházejí z informací od čtyř na sobě nezávislých zdrojů, které dále uvedly, že diplomat byl z vojenského oddělení na čínské ambasádě v Praze.

Incident nikdo oficiálně nepotvrdil. Ochranná služba Policie ČR řekla, že se k události nebude vyjadřovat. Předseda Senátu Miloš Vystrčil, který se s viceprezidentkou Tchaj-wanu setkal, uvedl, že mu o situaci nikdo neřekl. "Nevím o tom, ale ani to tím pádem nepopírám," řekl Vystrčil. Potvrdil, že o policejní ochranu pro Hsaio požádal.

Ministerstvo zahraničních věcí ale řeklo, že se situací zabývá. "Na základě informací o incidentu rozhodl pan ministr o předvolání čínského velvyslance. Více informací nebudeme sdělovat," uvedl mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Daniel Drake.