Čína přitvrdila. Kolik berete a kde bydlí vaše matka, chce vědět od žadatelů o vízum

Čína rozšířila vízový formulář ze čtyř na 13 stránek. Otázky navíc míří podstatně hlouběji do soukromí. Podívejte se v galerii, co všechno úřady v Pekingu zajímá, pokud chcete zemi navštívit. Foto: Aktuálně.cz

Pokud se chtějí Češi vypravit do Číny, podstoupí při vyplňování žádosti o vízum podstatně náročnější proces než dříve. Otázky znatelně více zasahují do soukromí žadatele - Čínu zajímají i osobní údaje rodinných příslušníků, výše příjmů nebo předchozí cesty do zahraničí. Česká diplomacie přitom tvrdí, že o zpřísnění pravidel dosud nemá oficiální informace. Čína zpřísňuje svou vízovou politiku vůči zemím celé západní Evropy, podle informací Aktuálně.cz bylo Česko pilotní zemí.

Češi mířící do Číny vyplňovali v průběhu předchozích pěti let umírněnější žádost o vízum. Formulář čítal čtyři stránky. To už ale nějakou dobu neplatí. Vzor žádosti o vízum se dramaticky změnil a narostl na třináct listů. Zájemci o pobyt v Číně čelí desítkám nových otázek, které míří podstatně hlouběji do soukromí.

Čínské úřady chtějí znát třeba osobní údaje včetně jména, bydliště, data narození či zaměstnání rodičů nebo dětí žadatele. Ptají se i na předchozí pracovní zkušenosti samotného žadatele včetně výše ročního příjmu. Cestovatelé se musí rovněž vypořádat s otázkami, zda pracují pro nevládní organizaci, jestli se při návštěvě Číny budou věnovat aktivismu nebo jaké země navštívili za posledních pět let.

Zvláštní kapitolu Čína věnuje tomu, s kým se žadatel na místě setká. Pokud se tam vypraví za svými příbuznými nebo příbuznými čínského občana, je třeba uvést řadu podrobností k dotyčnému. Úřady se ptají na jeho jméno, adresu trvalého pobytu nebo na oficiální údaje spjaté s jeho povolením k pobytu. Čína tak získává mnohem ucelenější přehled o okolnostech průběhu pobytu žadatele.

Turisté se diví, ministerstvo o změně nevědělo

"Žadatelé nerozumí, z jakého důvodu potřebují čínské úřady znát veškeré jejich osobní údaje, ale moc dobře ví, že pokud podmínky nesplní, nebude jejich žádost přijata," sdělila Aktuálně.cz Adéla Nergerová, mluvčí agentury Asiana, která zájemce o výpravu do Číny vízovým procesem provází, informuje je o požadavcích druhé strany, vyplněné žádosti kontroluje a předává na čínskou ambasádu nebo vízové centrum v Karlíně, kde se vyřizují.

Podobné ohlasy registruje i Student Agency, jež zájemcům poskytuje stejné služby jako Asiana. U jejích klientů se rovněž objevují rozpaky. "Velká část žadatelů zmiňuje, že jim přijde formulář až příliš detailní," řekla Aktuálně.cz manažerka komunikace firmy Alžběta Nečasová. "Formuláře navíc obsahují nepřesné otázky. Pokud je klient nepochopí a vyplní špatně, nelze formulář přijmout k odbavení," dodává.

Nový formulář, o jehož podobě rozhoduje čínské ministerstvo zahraničí, se zavedl v listopadu 2018. Nahradil žádost užívanou od roku 2013. Česká diplomacie o změně dodnes nemá oficiální informace. "Vzhledem k tomu, že čínská strana o změně vízové žádosti neinformovala, neznáme ani důvody této změny. Čínská lidová republika má právo si určit, jak bude formulovat svou vízovou žádost," řekla Aktuálně.cz mluvčí resortu Zuzana Štíchová.

Snaha čínských komunistů o společenskou kontrolu

"Nadměrný sběr dat o vlastních i cizích občanech zapadá do celkové snahy Komunistické strany Číny o posílení společenské kontroly prostřednictvím analýzy velkých dat s využitím umělé inteligence a dalších informačních technologií," komentuje změny ve vízové politice Číny sinolog Martin Hála, kterému Aktuálně.cz nový formulář zprostředkovalo k prostudování.

Snímání otisků prstů na letišti Informace o počtu žádostí Čechů o vízum, bez něhož se do Číny nelze vypravit, tuzemské ministerstvo zahraničí neeviduje. Čísla má k dispozici čínská ambasáda, s níž se Aktuálně.cz spojit nepodařilo.

Hrubý obrázek o jejich množství si lze udělat podle počtu klientů, které obslouží jednotlivé vízové agentury. Například Asiana za rok odbaví 1700 žadatelů o vízum. Individuální žádosti se vyřizovaly do podzimu loňského roku na čínské ambasádě v pražské Bubenči, v listopadu 2018 zřídila Čína vízové centrum v Karlíně.

Vedle vízového procesu čeká lidi další velký zásah do soukromí i při samotném vstupu do Číny. Podle informací Aktuálně.cz jsou každému, ještě než předloží potřebné dokumenty ke kontrole, aby mohl opustit letiště, sebrány otisky prstů a jeho obličej projde kontrolou na elektronickém rozpoznávacím snímači.

Několik měsíců se s ním potýkali hlavně Češi, podle informací Aktuálně.cz ale nejpozději od letošního května platí i pro ostatní země západní Evropy. Stejným procesem jako Češi tak prochází třeba i Francouzi či Italové. "Nebylo by překvapivé, kdyby s rozšířenými vízovými formuláři začala Čína právě u zemí, kde předpokládá nejmenší odpor. Česká republika by byla vzhledem k bezpodmínečné vstřícnosti části politické reprezentace jednou z nich," podotýká Hála.

Sinolog, překladatel a ekonomický poradce pro zájemce o vstup na čínský trh Vít Vojta hodnotí zpřísnění vízového procesu ze strany Číny zdrženlivě. Dotazník je podle něj sice příliš podrobný, avšak není projevem nepřátelství. "Působí spíše jako přehnaná snaha úředníka obsáhnout všechno od státní návštěvy, obchodní cesty, pracovního víza až po návštěvu rodiny v Číně. Podobný byrokratický postup je pro Čínu příznačný," řekl Vojta.

Čínská ambasáda nereaguje

"Je tu určitě také vliv digitalizace a úsilí všude na světě vše technicky obsáhnout a zpracovat. Sběrem tzv. big data se dnes zejména velké státy snaží předejít rizikům," doplňuje Vojta, který rovněž působí jako tlumočník do čínštiny pro dosud všechny české prezidenty včetně současné hlavy státu Miloše Zemana.

Vízové formuláře aktualizovaly letos i Spojené státy americké. Byť svou podstatou zůstávají výrazně méně invazivní než čínské, nově musí žadatelé o vízum do USA včetně Čechů vyplňovat informace o svých účtech na sociálních sítích včetně uživatelských jmen a telefonních čísel za posledních pět let.

Proč Čína změnila vízovou politiku, není jasné. Deníku Aktuálně.cz se přes opakované pokusy nepodařilo s čínskou ambasádou spojit. Stejně tak není od minulého týdne na telefonu k zastižení politický rada čínské ambasády v Praze Jiang Chao. Telefon nezvedal, nereagoval ani na esemesky.