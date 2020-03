Čína navzdory koronaviru dále počítá se summitem. Zda pojede Zeman, není jasné

Čína navzdory situaci kolem koronaviru i nadále počítá s pořádáním dubnového summitu se středo- a východoevropskými zeměmi. Zda na summit pojede i prezident Miloš Zeman nebo vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), zatím není jasné.

Summit 17 východoevropských a středoevropských zemí s Čínou by se měl v Pekingu konat v polovině dubna. Podle ředitele zahraničního odboru Pražského hradu Rudolfa Jindráka přípravy i nadále běží, a to navzdory epidemii koronaviru, se kterou se Čína potýká. Prostřednictvím velvyslanectví pozvané státy připravují text společného závěrečného prohlášení. Termín konání podle Jindráka čínská strana dosud nezpochybnila.

Za Česko Čína na summit pozvala Zemana. Prezident v lednu ale oznámil, že na summit nepojede, za jeden z důvodů svého rozhodnutí označil chybějící čínské investice v Česku. O zastoupení požádal Hamáčka. Později prezidentův kancléř Vratislav Mynář řekl, že Zeman by mohl své rozhodnutí změnit, pokud by čínští zástupci byli během dubnového summitu 17+1 ochotni uzavřít s českými podnikateli smlouvy na konkrétní projekty.

O tématu poté zástupci Hradu jednali s představiteli čínské ambasády či firmy CITIC Group, která v České republice investuje. Výsledkem jednání bylo vybrání několika projektů, které by mohly být v blízké budoucnosti realizovány. Jedním z nich je příslib dalšího financování fotbalového klubu Slavia Praha.

Mynář odjel do Číny minulý týden, podle oficiálního vyjádření Pražského hradu jednal o české humanitární pomoci Číně na boj s novým koronavirem. Zda jednal i o cestě prezidenta či o čínských projektech v ČR není jasné, kancléř svou cestu zatím kromě otázky humanitární pomoci nekomentoval. Společně s ním byli v zemi i člen představenstva CITIC Europe Holdings a šéf fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík a Zemanův poradce Martin Nejedlý.

Dva týdny karantény pro všechny účastníky cesty

Případnou účast Zemana i dalších evropských státníků na summitu zkomplikovala epidemie koronaviru. V pevninské Číně se nemocí nakazilo přes 80 000 lidí a zemřelo téměř 3000 lidí a Čína zavedla výrazná omezení. Řada států reagovala na nemoc přerušením leteckého spojení s Čínou. Diplomaté mají proto obavy o bezpečí delegací. Čína ale v posledních dnech hlásí pokles nových případů nákazy a věří, že situaci do summitu zvládne.

Problém může představovat i příprava samotné cesty. Před konáním podobných akcí vždy do země odjíždí přípravný tým, který musí zajistit ubytování a další nezbytné záležitosti. Po návratu do České republiky by se ale jeho členové pravděpodobně nevyhnuli dvoutýdenní karanténě, stejně jako Mynář, Nejedlý a Tvrdík.

Zda se Zeman do Číny nakonec vydá, není zatím jasné. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček dnes uvedl, že "k této věci nemá nyní žádné sdělení". Mynář v minulosti řekl, že pokud by se Zeman rozhodl do Číny jet, cestoval by tam společně i s Hamáčkem. Vicepremiér a ministr vnitra na dotaz, zda s účastí počítá, neodpověděl.