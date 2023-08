Dělali jsme víc, než jsme museli. Požár na Rhodu nás poučil, říká za cestovky Papež

Požár na ostrově Rhodos je pod kontrolou. Mnoha Čechům ale letos zkomplikoval dovolenou. Místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež slíbil, že budou hledat technologie, jak při další podobné katastrofě klienty lépe informovat. Některé hotely z poničených oblastí podle něj už chtějí otevřít, české cestovní kanceláře tam zatím zájezdy nabízet nechtějí.

Požáry na Rhodu už jsou pod kontrolou. Začali si Češi opět kupovat nové zájezdy do této oblasti? Na první pohled se může zdát, že ostrov je znatelně poničený požárem a není to místo, kde by někdo měl chtít trávit dovolenou.

V tuhle chvíli by stejně žádná velká poptávka o zájezdy na Rhodos nebyla, i kdyby se tam nic nestalo. Většina jich je už dávno prodána. A je důležité říct, že požár zasáhl jen deset procent ostrova na jihu.

A do budoucna? Nepřestane Rhodos táhnout, protože se tam situace může opakovat?

Myslím si, že ne. Řecko má věrnou klientelu. Lidé se tam vracejí někdy i v několika generacích. Požáry tam čas od času jsou a jsou i jinde. Letošní sezona ukázala, že na požáry ve Středomoří si zřejmě budeme muset zvyknout. Rhodos je veliký a sever není tolik zalesněný jako jih, takže spíš budou jezdit tam, než že by o něj vůbec nestáli.

Jste v kontaktu s hoteliéry, které požár zasáhl? Jak to teď vnímají?

Požár poničil desítky hotelů. Oni vůbec nepřemýšlejí, co bude příští sezonu. Starají se o to, aby odstranili škody po požáru a hotely zrekonstruovali. Ti ostatní přemýšlejí o tom, jak přežít do konce sezony. A na tu další budou myslet nejdřív na konci září.

Cestovní kanceláře teď nabízejí například na září zájezdy na Rhodos s velkou slevou. Nepůsobí to vás tak, že hlavně chtějí vydělat a je jim jedno, kam zákazníky pošlou?

Podobné názory čtu v diskusích. Neberu je na lehkou váhu, ale ani to neberu jako názor trhu. Takto to většinou vnímají lidé, kteří sami necestují. Pokud některá cestovní kancelář nabízí slevy, dělá to z jednoho prostého důvodu: má objednaná letadla, která musí zaplnit. V těch letadlech měli z velké části sedět lidé mířící na jih. Ti tam sedět nebudou, protože jim kanceláře vrátily peníze nebo jim musely najít jinou dovolenou. Let z Prahy na Rhodos stojí 1,2 milionu korun. Když máte polovinu letadla prázdnou, jste v minusu 600 tisíc. Proto se snažíte sedačky zaplnit lidmi, kteří si do té doby dovolenou nekoupili.

Není to o tom, že bychom chtěli vydělávat na neštěstí. To bychom moc dlouho nepřežili. Polovina Čechů jezdí na dovolenou s cestovními kancelářemi. Čtu také na internetu, jak jsou cestovky zbytečné a jen vydělávají na hlouposti lidí. Pořád si je ale polovina cestujících vybere jako svého partnera. A i neštěstí na Rhodu jednoznačně ukázalo, že ti, kdo byli s cestovkou, měli zázemí a do 48 hodin byli doma.

Klienti si ale také na cestovní kanceláře dost stěžovali. Vadilo jim, že nekomunikují, nedávají jim dostatečné informace, některým se nelíbilo, že jim zájezd nezrušily nebo nevyměnily.

Vytrháváte to z kontextu. Evakuovali jsme čtyři a půl tisíce lidí. Samozřejmě že každý, komu se cestovní kancelář do pěti minut neozvala, ji hned považuje za špatnou. Představte si, že jste delegát a máte na starost 100 až 200 klientů na ploše 20 kilometrů.

Nebylo by proto namístě zvýšit počty delegátů?

Kancelář není ani ze zákona povinná mít na každém místě tolik zaměstnanců, aby mohli fungovat při neštěstí takového typu. Máte tam tolik zaměstnanců, kolik zvládnou obstarat za normálního chodu. Takže jste delegát, musíte volat do Prahy, řeckým institucím, svému řeckému agentovi a všichni volají vám. Vy máte jeden mobil. Jak byste mohla během hodiny obstarat všechno? Zvlášť když nejde proud a mobil se vybíjí.

Cestovní kanceláře udělaly všechno pro to, aby se lidé dostali domů, ačkoli to není jejich povinnost. Nemusejí je ze zákona odvézt domů. Ale všechny cestovní kanceláře to udělaly. Stát nemusel vydat žádné prostředky. Zaplatili jsme repatriační lety a o lidi jsme se postarali. To, že se někdo někomu nedovolal, se může stát. Ale je potřeba se na to dívat jako na celek a já musím cestovním kancelářím poděkovat, že to zvládly velmi dobře, protože do 48 hodin byli všichni Češi z postižené oblasti doma.

Nespatřujete v ničem prostor pro zlepšení?

Poučíme se. Můžeme přemýšlet o tom, jestli existuje systém hromadného poslání esemesky. I kdyby v tu chvíli ale mohl delegát poslat esemesku, stejně by neměl co do ní napsat. Teprve musel sehnat dopravu, zjistit, kde jsou nejkritičtější body požáru, určit priority, kam autobusy pošle jako první. Kapacita autobusů na ostrově je, dejme tomu, na tři letadla. To za normálního chodu stačí. To je tedy 900 lidí, ale v tu chvíli se evakuovalo 20 tisíc lidí. Technicky to nešlo udělat a nemáte kde autobusy vzít, protože je to ostrov.

Jinými slovy, za problémy s evakuací může nedostatečná infrastruktura, a ne cestovní kanceláře?

Odpovědnost za některé věci nese cestovní kancelář. Nevymlouvám se. Neříkám, že jsme vše zvládli na sto procent. To ani v tom chaosu nejde.

Co jste podle vás nezvládli?

Řecká strana vyhlásila evakuaci pozdě. Kdyby ji udělala o den dřív, nebylo by to tak chaotické. Všichni se chtěli dopravit do bezpečí, a když přijel autobus, hrnuli se tam neorganizovaně. Tomu jsme nemohli pomoci. Musíme se ale poučit v komunikaci a najít technologii, která nám umožní lidem dát velmi rychle vědět, že na tom pracujeme. Budeme se z toho poučovat všichni, i klienti. Řada z nich na sebe jako kontakt uvedla pevnou linku. Na tu se jim pak nikdo nemohl dovolat.

Řešíte teď zavazadla a doklady, které v rychlosti turisté nechali při evakuaci v hotelích. Zvládáte je vracet jejich majitelům?

Zvládáme to, pokud se zavazadla daří identifikovat. Hodně zavazadel někdo vynosil z hotelu. Nemají cedulku a ani po otevření není možnost zjistit, komu co patří. Asi 600 lidí tam bylo bez cestovky a o nich se vůbec nemluví. Oni jsou na tom hůř. Při hledání zavazadel jsou závislí jenom na práci hotelu. My tam máme delegáty, většina kanceláří týmy posílila. Každopádně lidé musejí být trpěliví a měli by nahlásit pojistnou událost své pojišťovně.

Pokud se klientům zavazadlo nevrátí, mají nárok na nějakou kompenzaci?

Od cestovní kanceláře určitě ne. Pokud jsou pojištění, mají nárok na odškodnění od pojišťovny. Tohle se ale týká první vlny lidí, kteří prchali před požárem blízko hotelů. Z Česka jich může být několik set, zavazadla se postupem času daří dodávat a uvidíme, jak to bude pokračovat dál.

Řecký premiér ve středu oznámil, že příští jaro a podzim nabídnou evakuovaným turistům dovolenou zdarma. Očekával jste podobný krok vzhledem k tomu, jak je Řecko na turismu závislé?

Dokud to neuvidím černé na bílém a ve hmatatelné formě, je to pro mě jen politické prohlášení. Je to jednoduché říct, ale jak se tam lidé dostanou, kdo je tam doveze, kdo se tam o ně bude starat? Jak řecká vláda zjistí, kdo byl poškozený a kdo ne? Je to hezké prohlášení, ale počkám si, až uvidím jednoznačně popsané, jak to udělají.

