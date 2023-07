Riskli jsme to. Buď to bude v pohodě, nebo nebude, prohlašují cestující na Rhodos

Z pražského letiště v úterý odstartovala dvě letadla na středomořský ostrov Rhodos, jehož část je zasažená rozsáhlým požárem. Zatímco k odbavovací přepážce prvního letu přišlo jen několik lidí, na druhý let jich čekaly desítky. Někteří dovolenou chtěli zrušit, cestovní kancelář jim to ale neumožnila. Jiní si stěžují na zmatená doporučení, jestli na ostrov vyrazit, nebo ne.

Na přepážkách číslo 224 a 225 pražského Letiště Václava Havla je v úterý po poledni klid. Právě tady se mají odbavit lidé odlétající se společností Eurowings ve 14:45 na Rhodos. Oheň je ale odradil, dostaví se pouze okolo deseti lidí. Mezi nimi Jan Ficaj s přítelkyní. Přes agenturu Invia letí na týden do severní části ostrova, která zasažena není. "Zvažovali jsme, že to zrušíme, ale pak jsme si řekli, že se požáry týkají druhé půlky ostrova," říká Jan.

V cestovní kanceláři jim ráno potvrdili, že by je neposlali do míst, kde hoří. S variantou, že se požáry rozšíří a bude nutná evakuace, ale před odletem počítají. "Trošku pochybnosti máme, ale co nám zbývá. Riskli jsme to. Může se stát cokoliv, s rizikem počítáme. Snad to bude v pohodě. Když ne, tak ne. To je prostě osud," krčí rameny muž.

Na řeckém ostrově Rhodos v Egejském moři hoří už sedmým dnem, kvůli plamenům a rostoucímu nebezpečí jej v pondělí opustily tisíce turistů. Hasičská letadla a vrtulníky nadále bojují s plameny na mnoha místech ostrova. Hašení komplikuje vítr a vysoké teploty, ochlazení se čeká ve čtvrtek.

Lesní požáry zasáhly i ostrov Korfu, odkud se lidé také evakuují, nejvyšší stupeň výstrahy nově platí na Krétě. Kvůli panujícímu vedru je v Athénách uzavřena Akropole.

V severní části Rhodu, nedaleko letiště, se chystá trávit sedmidenní dovolenou také Lukáš s kamarádem. Jejich cestovní kancelář jim prý nedala na výběr, zda mají možnost vrácení peněz nebo výběru jiného pobytu.

"My jsme to nechtěli rušit. Je to zmatené. Někdo říká, že cestovat můžete, někdo že ne. Naše kancelář zájezd nezrušila, jen napsala, ať si užijeme šťastnou dovolenou," vysvětluje Lukáš těsně před bezpečnostní kontrolou. Na cestovku naštvaný není. Situaci každý den sleduje a věří, že se pobyt vydaří.

Kromě nich se po poledni přišlo odbavit jen několik dalších lidí. Mluvčí letiště Michal Procházka ale připomněl, že let Eurowings je nízkonákladový a lidé cestující tímto typem spoje si s sebou často berou jen příruční zavazadla a neodbavují je. "I to může být důvod, proč k přepážce dorazilo méně lidí," podotýká.

V podvečer, krátce před půl sedmou, odlétá na Rhodos další letadlo. Tentokrát od společnosti Smartwings, patřící do stejné skupiny jako České aerolinie. Fronta na odbavení je podstatně delší. Se zavazadly v ní stojí rodiny s dětmi. I tady se všichni oslovení chystají do severní části ostrova. Jeden z mužů situaci přirovnává k loňskému požáru v Českém Švýcarsku, který také neznamenal zákaz cestování do celého Česka. "Není třeba to dramatizovat," prohlašuje.

Jiný názor má matka dvou dětí Eva, raději by nikam neletěla. "Celou sobotu a neděli jsme to sledovali, máme z toho obavy. Cestovní kancelář nám ale nedala na výběr, tak jsme se rozhodli, že to rušit nebudeme," popisuje.

Na ostrově Rhodos je nyní zhruba 4500 českých turistů. Ministerstvo zahraničí lidem radí necestovat do oblastí zasažených požárem. Na celý ostrov se toto doporučení nevztahuje. Na západě a severu ostrova hotely podle úřadu normálně fungují. Seznam rizikových lokalit najdou cestující na webu ministerstva.

Mluvčí agentury Invia Jiřina Ekrt Jirušková potvrdila, že obavy mají i zákazníci chystající se do oblastí, kde riziko požáru nyní nehrozí. "Někteří dovolenou ruší. Podle nás jsou na Rhodu oblasti, kam se letět dá. Většina cestovních kanceláří je ale ochotná nabídnout bezplatnou změnu zájezdu, pokud se má odlet uskutečnit do 48 hodin," říká. Bezplatnou změnu pobytu nabízí třeba CK Fischer a Exim Tours těm, kteří odlétají ve středu či ve čtvrtek.

Návrat českých občanů z Řecka považuje za bezproblémový premiér Petr Fiala z ODS. Vládní letadla podle něj není potřeba vyslat, řekl novinářům. Ministerstvo zahraničí uvedlo, že od pondělí neeviduje žádného turistu, který by aktuálně potřeboval asistenci při evakuaci z Řecka. Doporučení necestovat na celý Rhodos se zatím úřad vydat nechystá.

