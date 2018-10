Čeští „elfové“ potírají dezinformace a propagandu. Jsou mezi nimi lékaři i vojáci

Říkají si elfové, protože si předsevzali boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu. V Česku jich je několik desítek, kvůli bezpečnosti však tají svoji totožnost. Jsou mezi nimi lékaři, studenti, učitelé, podnikatelé, vědci nebo třeba vojáci. "Víme, že rozdělování naší společnosti a podpora extrémů je záměrná, stojí za ní cizí zájmy a provádějí je různě motivovaní nepřátelé našich hodnot," řekl Aktuálně.cz jeden z "otců zakladatelů" skupiny dobrovolníků v Česku.

"Není nám lhostejné stále hlubší rozdělení společnosti. Chceme bránit náš stát a bojovat proti ruské propagandě," říká mohutný rázný muž, který kvůli vysokému postavení ve veřejné sféře tají svoji totožnost (redakce Aktuálně.cz ji zná). Je to jeden ze zakladatelů české skupiny, která se po vzoru pobaltských republik rozhodla bojovat na internetu s takzvanými trolly. Říkají si elfové.

Pod falešnými profily vstupují elfové do komunit na Facebooku, kde se ve velkém šíří dezinformace, a hledají jejich původce. Mapují, jaké lži nesou řetězové e-maily a kdo za nimi stojí. To všechno dobrovolně, bezplatně, ve svém volném čase.

Zatímco například v Litvě už takových elfů působí stovky - začali se seskupovat zhruba před pěti lety -, v Česku se komunita teprve formuje a má několik desítek členů. Ti svoji totožnost zatím tají, aby předešli ohrožení kariéry nebo výhrůžkám či útokům na své blízké.

"Víme, že rozdělování naší společnosti a podpora extrémů je záměrná. Stojí za ní cizí zájmy a provádějí je různě motivovaní nepřátelé našich hodnot. Říkejme jim třeba trollové. Jsou zákeřní, šikovní, motivovaní, někdy i nebezpeční. Společnost, jejímž základem je svoboda, je jimi ohrožena a potřebuje chránit," popisují svoji motivaci v prohlášení elfové.

Za války bychom byli v odboji

"Vadím nám, že se dnes pojem vlastenectví nejen vyprázdnil, ale i převrátil. Chceme chránit náš stát a bojovat proti ruské propagandě. Jsme studenti, lékaři, učitelé, hasiči, podnikatelé, kybernetiční specialisté, umělci, řemeslníci, vědci, policisté, vojáci," vysvětluje zakladatel českých elfů s tím, že nejpracovitější dobrovolníci se boji proti dezinformacím a trollům věnují kolem šesti hodin týdně.

"Působíme v tradičním veřejném i kybernetickém prostoru. Monitorujeme činnost nepřátel na internetu a získáváme informace o konkrétních osobách napadajících hodnoty, na nichž stojí Česká republika. Nepřátelské sítě nejen sledujeme, ale i aktivně podrýváme," dodává.

Že trollové placení Kremlem skutečně existují, prokázala řada investigativních novinářů. Mezi nimi i finská novinářka Jessika Aro. "Trollové z Petrohradské farmy pracují za zhruba čtyři sta eur měsíčně," řekla před rokem Aktuálně.cz.

Veřejně už promluvili i někteří bývalí zaměstnanci trollích farem - BBC se například svěřil Marat Mindijarov, který pracoval dva měsíce v petrohradském oddělení Ústavu pro výzkum internetu, který řídí činnost Federální zpravodajské agentury. Tu ruská liberální média označují za největší "trollí farmu" v Rusku. Měl za úkol denně napsat 135 komentářů, především v debatách o konfliktu na Ukrajině.

Čeští elfové prohlašují, že jejich cílem nejsou lidé nešťastní, frustrovaní nebo ztracení ve složité informační společnosti. Cílem je zmapovat, kdo stojí za záměrným šířením dezinformací a proruské propagandy. Potom mají elfové několik možností - informace o diskutujících buď zveřejní, nebo budou proti trollovi bojovat humorem a zesměšní jej ve vlastní komunitě. Případně informaci předají dál, například zpravodajským službám.

"Tito lidé podporují extrémy a snaží se rozdělit společnost na nesmiřitelné tábory, které nebudou schopné a ochotné táhnout za jeden provaz nebo se jen prostě domluvit," říká český dobrovolník a ukazuje na papíře příklady, jak mohou takoví internetoví trollové vypadat. Třeba jako pohledná žena s facebookovým jménem Dana Nováková, která má v přátelích řadu politiků včetně místopředsedy ČSSD Jiřího Zimoly, komunistického poslance Leo Luzara nebo osobností z dezinformační "vlastenecké scény". Své facebookové přátele láká, aby se přidali do její skupiny "Pro nespokojené s těmi, co nám vládli a vládnou od roku 1989", kterou s drobnými rusismy moderuje.

"Na první pohled jde o falešný účet. Při vyhledání profilového obrázku v Googlu hned zjistíte, že je na něm americká fitness modelka italského původu Jennifer Nicole Lee," upozorňuje český elf a přidává další příklady - falešný profil se jménem Marie Dvořáčková, která se zase přátelí například s poslankyní za SPD Janou Levovou.

Stejné facebookové kontakty pak mají například postarší lidé, kteří diskutují v proruských nebo protiuprchlických skupinách. "Je to jasné prokázání principu sociálních bublin. To, že spousta poslanců nebo jejich asistentů nemá problém přidat si očividně falešné profily do přátel a klidně s nimi i komunikuje, považujeme za ohrožení bezpečnosti státu," podotýká.

Do řad elfů se zapojily i některé veřejně známé osobnosti, které chtějí později odhalit svoji totožnost. "Jsme lidé, kteří by za války působili v odboji - občané, kteří cítí odpovědnost za svůj stát," dodává jeden ze zakladatelů. Zatím prozrazuje, že do komunity patří například lidé stojící za facebookovým profilem "Smějící se bestie" nebo twitterovým účtem "Občanská výchova".

V Pobaltí si ruskou hrozbu uvědomují, u nás je společnost rozdělena

I kvůli bezpečnosti a ochraně identity však elfové nepřijímají každého, kdo se přihlásí. Členem se může stát ten, koho sami osloví. "Chtěli bychom ale motivovat například studenty, aby se do našich aktivit zapojili a ulovili si své trolly."

Práci českých tajných služeb nebo neziskových organizací věnujících se vyvracení lží a dezinformací čeští elfové nezpochybňují, chtějí ji spíše doplnit. "Jsme přesvědčeni, že české tajné služby jsou efektivní a profesionální, ale chybí nám jasné vymezení ze strany státu, že v české společnosti probíhá boj proti informační válce," podotýká "otec zakladatel".

Jedna skupinka českých elfů se třeba zaměřuje na řetězové e-maily, které často nesou lži, zkreslující nebo nenávistné informace. V tuzemsku jsou zatím jen málo popsané a prozkoumané. Ví se ale, že před prezidentskými volbami intenzita jejich šíření zesílila.

"Zajímalo nás, kolik je v Česku lidí, kteří dokážou takové e-maily skutečně efektivně šířit - tedy umí přimět adresáty masivně je přeposílat. Máme za to, že takových autorů je několik desítek," popisuje.

A dodává, že to hned neznamená, že všechny tyto původce dezinformací někdo řídí. "Mohou to být lidé s určitým typem talentu, sociální dovednosti, kteří zkrátka našli způsob, jak být slyšeni. My hledáme ty, kteří mají schopnost dostat informace dál. Jazykovým rozborem jsme identifikovali, že někteří opakovaně používají rusismy. Jsme schopni vystopovat v kyberprostoru konkrétní původce," vysvětluje s tím, že elfové už vytvářejí i databázi rozborů nejčastějších řetězových e-mailů, kde budou dezinformace uvádět na pravou míru.

Řetězové e-maily podle něj umně kombinují emoce, jako je závist, naštvanost i útěcha, a tím si získávají především starší lidi, mající obecně důvěru v psané zprávy i v jejich adresáty.

Oproti pobaltským státům mají Češi podle něj velkou nevýhodu. "Tam si většina obyvatel masivní dezinformační kampaně řízené Ruskem uvědomuje. Tady už je společnost rozdělena," míní.