Stupidní exhibice, kritizují ochránci nápis na skále. Je to montáž, tvrdí podezřelí

STUPIDNÍ EXHIBICE V CHKO ČESKÝ RÁJ Na základě podnětu jsme dnes prověřili údajné poškození skal v přírodní rezervaci Příhrazské skály. Ptáte se co se stalo? Zkrátka někteří z nás v honbě za lajky na sociálních sítích nebo v domnění, že to ocení budoucí generace, ryjí svoje podpisy do pískovcových skal. Ti extra arogantní či extra hloupí se u svých výtvorů vyfotí a dopíší srdceryvný příběh o svém dobrodružství. A právě důkaz o takové hlouposti se nám dostal do rukou. V tomto případě však ještě dotyční „umělci“ svoje dílo po zapózovaní smazali. Jak? Vydřeli jej ze skály, hloupost lidská je bezbřehá...!