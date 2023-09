"Ruští vojáci nejsou nepřátelé." V kauze českého bojového spolku došlo ke zvratu

Kauza podpory proruských separatistů na východní Ukrajině se podle zjištění Aktuálně.cz obrátila vzhůru nohama. Vrchní státní zastupitelství v Praze ji vrátilo policii k došetření. Kriminalisté přitom úřadu Lenky Bradáčové navrhli pět stíhaných lidí obžalovat. Policie je obvinila předloni na jaře. Skupina mimo jiné vyslala svého člověka na východ Ukrajiny, aby bojoval po boku proruských povstalců.

Byl to největší zásah policie proti domobranecké skupině za poslední roky. Národní centrála proti organizovanému zločinu předloni v dubnu zadržela představitele a sympatizanty spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír, pět lidí obvinila z teroristických trestných činů. Mezi stíhanými je i šéf spolku a bývalý profesionální voják Ivan Kratochvíl.

Letos v únoru po necelých dvou letech vyšetřování navrhli detektivové všechny obviněné včetně Kratochvíla, dalšího bývalého příslušníka armády Miloše Ouřeckého či pravoslavného kněze Přemysla Hadravy obžalovat. K soudu chtěli nechat poslat také náčelnici štábu spolku Andreu Krulišovou a podporovatele skupiny Vladimíra Štádlera.

Dozorový žalobce Martin Bílý po více než půl roce o návrhu kriminalistů rozhodl. A jak zjistilo Aktuálně.cz, případ za daných okolností k soudu podle něj nepatří. "O návrhu policie na podání obžaloby jsem rozhodl tak, že jsem jí vyšetřovací spis vrátil k došetření," potvrdil Bílý redakci. Případ poslal centrále zpět minulý měsíc.

Doplnit spis, aby obžaloba obstála

Co konkrétně má policie v rozkrývání kauzy nově objasnit, není zřejmé. V obecné rovině je však v takové situaci úlohou kriminalistů doplnit spis tak, aby na základě shromážděných důkazů mohl státní zástupce s klidným svědomím podat takovou obžalobu, jež by v projednávání před soudem obstála.

Centrála obvinila pachatele z teroristického útoku, financování a podpory terorismu. Podle policie zločinecká skupina jednak proruské separatisty ze samozvané Doněcké a Luhanské lidové republiky finančně podporovala, jednak k nim vypravila svého člověka na pomoc. České trestní právo povstalce z Donbasu považuje za teroristickou organizaci.

"V případě odsouzení za trestný čin teroristického útoku je horní hranice trestní sazby 20 let, u trestného činu financování terorismu je horní hranice 12 let a u trestného činu podpory a propagace terorismu je to 15 let," uvedl žalobce Bílý na počátku vyšetřování. Policie obvinila i spolek coby právnickou osobu. Všichni vinu odmítají.

Kratochvíl, Ouřecký a Hadrava po zadržení skončili na několik měsíců ve vazbě. Soud se obával, že by vzhledem k vysoké trestní sazbě uprchli ze země nebo se před stíháním skrývali. Zároveň chtěl z jejich strany zabránit ovlivňování svědků. Z cely na svobodu postupně vyšli předloni v červnu, v listopadu a v prosinci.

Obvinění i z držení dětské pornografie

Bývalý voják Ouřecký se za pomoci Kratochvíla a Hadravy dostal na východ Ukrajiny v červenci 2017, kdy po boku proruských povstalců bojoval několik měsíců. Skupina si slibovala využití jeho zkušeností také doma, kdyby došlo na "ústavní, hospodářské a politické změny v České republice", jak už dříve citoval z obvinění Český rozhlas.

Kromě toho je podle zjištění Aktuálně.cz jeden z mužů z uvedené skupiny, jehož jméno redakce zatím nezveřejní, stíhaný kvůli mravnostnímu deliktu. "Jedna fyzická osoba je obviněna ze dvou skutků výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií," řekl redakci žalobce Bílý. Muž měl mít v počítači stovky dětských erotických fotografií.

Českoslovenští vojáci v záloze za mír vznikli v dubnu 2016, ve stanovách avizovali zájem o sběr staré vojenské techniky, tematické přednášky či sportovní přípravu. Krátce před policejním zásahem už však organizace měla motto "Jsme ve válce! Nepřátelé nejsou ruští vojáci, ale naši politici!". Prozápadní Čechy považuje za vlastizrádce, chce vystoupit z NATO i EU.

Domobranecké skupiny, jako jsou Českoslovenští vojáci v záloze za mír, dlouhodobě monitoruje Bezpečnostní informační služba. Ve zprávách o extremismu je zahrnuje také ministerstvo vnitra. "Vyjadřují podporu Ruské federaci, zejména pak v rámci sporů s Ukrajinou. Někteří jejich členové jsou zastánci a šiřiteli různých konspiračních teorií," stojí ve zprávě z roku 2019.