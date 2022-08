Zahalte Karlův most do vlajky EU, radí bruselský expert a hodnotí české předsednictví

Už více než měsíc předsedá Česko státům Evropské unie. "Máte za sebou vratký začátek," říká odborník na evropskou politiku Steven Blockmans z bruselského think-tanku CEPS. V českém předsednictví postrádá důraz na otázku klimatu. Půlrok v čele unie by podle něj měla vláda využít k přiblížení evropských témat veřejnosti. Zapomínat nesmí ani na Ukrajinu, uvádí v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Je české předsednictví v Evropské unii kvůli válce na Ukrajině těžší?

Samozřejmě že je. Kterákoli jiná předsednická země by tím byla zasažena. Francie, která byla v čele v letošním prvním půlroce, prožila šok začátku války. Teď je na Česku, aby se pokusilo společnou loď ustálit nebo ji alespoň nasměrovat stejným směrem, což bude obtížnější. Počáteční sjednocení kolem evropské vlajky, kdy členské státy rychle rozhodly o návrhu pěti balíčků ekonomických sankcí proti Rusku, se vytratilo. Zejména Maďarsko po znovuzvolení strany premiéra Viktora Orbána téměř otevřeně nadává zbytku unie.

Co ukazují priority, které si Česko v čele unie nastavilo?

Dopad ruské války na Ukrajině je česká priorita číslo jedna. Je vidět, že Češi jsou odhodlaní řešit otázky krátkodobé odolnosti Evropy z hlediska bezpečnosti, obrany, ekonomiky. Na druhé straně Česko opomíjí, co je Evropanům zřejmé, zvlášť v nynější vlně veder, která zasáhla velkou část kontinentu. Chybí dlouhodobá priorita v oblasti změny klimatu.

Měli bychom se tedy více soustředit na dlouhodobé cíle?

Ne, to neříkám. Jen se snažím vysvětlit, že část českého předsednictví je spíše reakcí na probíhající události než aktivním přístupem k věcem.

Pro českou veřejnost je podle posledních výzkumů z pěti priorit předsednictví nejdůležitější zabezpečení dodávek energie. Až 80 procent obyvatel chce, aby vláda řešila na evropské úrovni dopady energetické krize. Jen třetina je pro zaměření na obnovu Ukrajiny. Co by mělo být na prvním místě podle vás?

Je pochopitelné, že každá země má povinnost starat se především o zdraví a bezpečnost svých občanů. Rozdíl mezi obavami Evropanů, že jim bude zima, a Ukrajinci, kteří mohou být zmasakrováni zločineckým režimem, je však obrovský. Morálně mám sklon upřednostnit Ukrajince, navíc tím, že pomáháme sousedovi, pomáháme i sobě. Ty dvě oblasti jsou propojeny. Vláda by měla sledovat více cílů zakotvených v prioritách českého předsednictví. Prezentovaných ve správném pořadí.

Jakou má premiér Petr Fiala z ODS pověst v evropských institucích? A jak se liší od svého předchůdce Andreje Babiše z ANO?

Fiala je velmi známý, každý si všímá jeho akademického zázemí. Zastává objektivnější postoje a politiku založenou na důkazech. Jde o jasný odklon od Babiše, obviněného ze zneužití evropských fondů pro holding Agrofert. Fialův nástup je čerstvý závan navazující na silný lidskoprávní odkaz někdejšího prezidenta Václava Havla. I kvůli českým zkušenostem s totalitním komunistickým režimem jsou priority předsednictví v dobrých rukou.

Slogan českého předsednictví zní Evropa jako úkol, inspirací k němu byla Havlova esej. Je Havlovo jméno mezi evropskými politiky stále namístě? Nebylo by lepší navazovat na jiného lídra?

V unii má Havel velké jméno, pořád je to aktuální postava pro mnoho politiků i občanů. Je lepší držet se velkých autorit, i přesto, že nás už třeba opustily.

Řekl byste, že je nová vláda při své evropské misi věrná Havlovu odkazu?

Ještě je příliš brzy, uplynul jen jeden měsíc. Česko musí teprve ukázat, co umí. Je zřejmé, že je třeba řešit Ukrajinu. Ale nemělo by to jít na úkor vztahů třeba se státy západního Balkánu. Musí se také vypořádat s budováním evropské bezpečnosti a posílit armádu EU. Totéž platí pro energetickou odolnost a samozřejmě dodávky plynu zejména na zimu. Komise navrhla dobrovolné snížení spotřeby plynu o 15 procent do příští zimy k vytvoření rezerv, členské státy to rychle schválily.

Vyhlídky na úplné přerušení dodávek z Ruska jsou stále pravděpodobnější. Je navrhované snížení spotřeby dostatečné?

Není. Ten návrh Evropské komise byl sám o sobě slabý.

Na hodnocení je sice brzy, může ale první měsíc naznačit, jak si Česko vede?

Byl to poněkud vratký začátek. Nejspíš v důsledku pozdních příprav na předsednictví. Samozřejmě se do toho promítá i vztah k válce a dědictví francouzského předsednictví, na které Češi navazují.

Jaké komplikace od Francouzů převzali?

Francie se pokoušela odblokovat veto Bulharska v přístupových jednáních Severní Makedonie do Evropské unie. Severomakedonský parlament dal souhlas k řešení sporu s Bulhary po nátlaku několika evropských lídrů. Francouzi spustili počáteční fázi, české předsednictví má příležitost proceduru lépe uspořádat.

Dalším příkladem je myšlenka prezidenta Emmanuela Macrona vytvořit evropské politické společenství, aniž by to konzultoval s jinými státy nebo navrhl jeho podobu. Francie tu myšlenku hodila do pléna a nechala ji na českém předsednictví. Pokusit se celé věci dát obsah nebude lehké.

Někteří čeští odborníci namítají, že Česko nedělá dobrou práci, pokud jde o komunikaci se svými občany. Měly by země, které jsou součástí EU, pracovat na tom, aby jejich občané měli k unii pozitivní vztah?

Vlády by měly své občany o Evropské unii alespoň vzdělávat a předsednictví k tomu nabízí skvělou příležitost. Může využívat vší symboliky, zahalit třeba Karlův most do evropské vlajky, jako Francie promítla barvy vlajky EU na Eiffelovu věž. Pro tradičně euroskeptickou zemi je však ještě důležitější vzdělávat lidi způsobem založeným na faktech.

Evropská politika nebyla nikdy na prvním místě u českých voličů. Účast ve volbách do Evropského parlamentu nikdy nepřesáhla 30 procent. Dá se to změnit?

Podobně to bylo i ve Francii, dokud Macron ze svého evropského kurzu neudělal hlavní hybatel domácí a evropské politiky. Nejednou se ukázalo, že mu to může získat vítězné hlasy. V tom by si čeští politici mohli z Macrona vzít příklad.

