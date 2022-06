České předsednictví v kostce. Na kolik nás vyjde a kdo bude mít hlavní slovo?

„Naší prioritou samozřejmě bude zejména zvládnutí dopadů ruské agrese na Ukrajině. Ale samozřejmě také vypořádání se s energetickou krizí, aby Evropa mohla být co nejdříve nezávislá na ruských fosilních zdrojích.“ - Petr Fiala, český premiér (2. 5. 2022)

„Naší prioritou samozřejmě bude zejména zvládnutí dopadů ruské agrese na Ukrajině. Ale samozřejmě také vypořádání se s energetickou krizí, aby Evropa mohla být co nejdříve nezávislá na ruských fosilních zdrojích.“ - Petr Fiala, český premiér (2. 5. 2022)

„Evropská komise a já sama jsme velmi rádi, že vás (Česko) máme jako partnera. Jsou to náročné časy, a když jsme jednotní, jsme mnohem silnější.“ - Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise (17. 2. 2022)

„Evropská komise a já sama jsme velmi rádi, že vás (Česko) máme jako partnera. Jsou to náročné časy, a když jsme jednotní, jsme mnohem silnější.“ - Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise (17. 2. 2022)

„Veškerá plánovaná témata narušila současná světová situace. Jeden z úkolů spravedlnosti na evropské i vyšší úrovni budou válečné zločiny na Ukrajině. Stane se to bezpochyby jedním z témat našeho předsednictví.“ - Pavel Blažek, ministr spravedlnosti (4. 5. 2022)

„Veškerá plánovaná témata narušila současná světová situace. Jeden z úkolů spravedlnosti na evropské i vyšší úrovni budou válečné zločiny na Ukrajině. Stane se to bezpochyby jedním z témat našeho předsednictví.“ - Pavel Blažek, ministr spravedlnosti (4. 5. 2022)

„Jsem přesvědčen, že EU nemá žádná přehnaná očekávání. Můžeme jen překvapit. Předsednictví je trochu opruz. Zkusme to nepodělat. Musíme ho využít k tomu, abychom nastolili své agendy a pokusili se je prosadit. A u toho se zkusme totálně nerozhádat.“ - Mirek Topolánek, expremiér z doby prvního předsednictví (29. 12. 2021, pro Seznam Zprávy)

„Jsem přesvědčen, že EU nemá žádná přehnaná očekávání. Můžeme jen překvapit. Předsednictví je trochu opruz. Zkusme to nepodělat. Musíme ho využít k tomu, abychom nastolili své agendy a pokusili se je prosadit. A u toho se zkusme totálně nerozhádat.“ - Mirek Topolánek, expremiér z doby prvního předsednictví (29. 12. 2021, pro Seznam Zprávy)