Česko je na hraně plošné epidemie chřipky. Brzy propukne naplno, varuje Prymula

Kašel, bolesti svalů a kloubů, vysoké a intenzivní horečky. V Česku přibývá lidí s akutními respiračními problémy způsobenými virem chřipky. Nejhorší situace panuje na Vysočině, v Jihomoravském, Karlovarském a Královéhradeckém kraji. Nemocní jsou zatím především dospělí, virus se však podle odborníků brzy začne masově šířit i mezi dětmi.

Nejmenší relativní počet nakažených chřipkou je zatím v Praze, ale i tam už nemocných přibývá. "Rozhodně můžu potvrdit velký nárůst pacientů s respiračními infekty," řekl Aktuálně.cz praktický lékař Ondřej Sobotka z Polikliniky Spořilov. "Co z toho je způsobeno přímo virem chřipky, nemohu přesně posoudit," pokračuje Sobotka. "My testujeme všechny, kdo přijdou k nám do ordinace, na covid, testy na chřipku nabízíme také, ale ty si musejí pacienti hradit, takže jich neděláme tolik. Obecně ale ty příznaky, které pacienti popisují, hodně odpovídají chřipce, jenom to nemáme potvrzené tím testem," dodal.

Vedení některých nemocnic v Česku už omezilo možnost návštěv právě z důvodu rizika zavlečení chřipky, k ohleduplnosti nabádá i Státní zdravotní ústav (SZÚ). "Při kontaktu zejména s vysoce rizikovými osobami např. ve zdravotnických a sociálních zařízeních se návštěvám doporučuje použití respirátoru. Apeluji také na dodržování respirační hygieny, časté mytí rukou a vzájemnou ohleduplnost. Nepomáhejme infekcím se šířit," uvedla hlavní hygienička a ředitelka SZÚ Barbora Macková.

Vlna virové nákazy se podle odborníků bude v nejbližších dnech šířit především mezi dětmi. "Vzhledem k tomu, že školní docházka začala teprve v minulém týdnu, počet nemocných dětí zatím předvánoční úrovně nedosáhl, i mezi dětmi se však nemocnost ARI (akutní respirační onemocnění) výrazně zvyšuje," popisuje situaci Jan Kynčl, vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ.

Trend potvrzuje i předseda České pediatrické společnosti Jiří Bronský. "Chřipek u dětí, a to i na lůžkových odděleních, začíná pomalinku přibývat," sdělil Aktuálně.cz. Některé základní školy v Česku už také hlásí zvýšenou nemocnost, plošně to ale zatím neplatí. "U nás zatím v pohodě, dnes přišlo do školy 18 z 20 dětí ve třídě," uvedla učitelka prvňáků na ZŠ Lingua v Litoměřicích Eliška Hasanová.

Podle dat SZÚ je nejvíc zachycených případů chřipky na Vysočině. I tam se ale epidemie zatím zřejmě týká spíše dospělých. "Chybí jen malé jednotky dětí, v některých třídách nechybí žádné, jinde maximálně tři čtyři děti. U nás ta chřipka zatím není," shrnul Tomáš Augustýn, ředitel základní školy v Novém Městě na Moravě.

Rodiče dětí by ale přesto měli být na pozoru. "Typickým příznakem chřipky jsou intenzivní horečky trvající delší dobu. Tak se to dá rozpoznat od běžného infektu, že to nebude teplota třeba 37,5 stupně, ale opravdu vysoké horečky. Důležité je sledovat, jak dítě pije a čurá, aby bylo dostatečně hydratované. Vedle toho doporučuji sledovat stav vědomí, jak reaguje," radí pediatr Jiří Bronský.

Podle něj je také důležité mít na paměti, že chřipka je virové onemocnění, které nevyžaduje až na výjimečné případy nasazení žádných specifických léků. Stále se přitom setkává s případy rodičů, kteří vyžadují pro své dítě plošná antibiotika. Takový přístup je prý ale kontraproduktivní. "To dítě se tím lékem jenom zatíží a na tu chřipku to stejně nefunguje," uzavírá Bronský s tím, že základem je pitný režim, zůstat doma a odpočívat.

Výrazně větší problémy s průběhem nákazy mohou mít ovšem starší lidé. Těm se doporučuje využít očkování, které je pro věkovou skupinu nad 65 let plně hrazené pojišťovnou. Z dat ministerstva zdravotnictví nicméně vyplývá, že proočkovanost proti chřipce je v Česku dlouhodobě na velmi nízké úrovni. V rámci celé populace podstoupí každý rok očkování v průměru osm procent lidí, ve věkové skupině nad 65 let se pak každý rok nechává očkovat v průměru jen o něco více než pětina. Pro srovnání, v Dánsku je proti chřipce očkováno na 78 procent všech seniorů.