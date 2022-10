Česko chce pomáhat Africe. Investuje do rozvoje a podpoří nezávislá lokální média

Česko chce podle nové strategie přispět k rozvoji stabilní, prosperující, zdravé a vzdělané Afriky. Využít k tomu chce politickou, bezpečnostní, ekonomickou a rozvojovou spolupráci s tamními státy, regionálními organizacemi či institucemi, a také své členství v Evropské unii. Přednostně se Česko zaměří na rozvoj bilaterálních vztahů se zeměmi, v nichž má zastupitelské úřady.

Největší šanci naplňovat své zahraničně-politické cíle má podle materiálu Česko tam, kde má zastupitelské úřady. Na severu Afriky jde o Alžírsko, Egypt, Maroko a Tunisko, v subsaharské části o Etiopii, Ghanu, Jihoafrickou republiku (JAR), Keňu, Konžskou demokratickou republiku, Nigérii, Mali, Senegal a Zambii. Činnost ambasád doplní aktivity honorárních konzulátů v subsaharské Africe. "Kromě uvedených zemí vnímá ČR největší potenciál rozvoje bilaterálních vztahů rovněž v Pobřeží slonoviny, Nigeru, Súdánu, Rwandě a Angole," uvádí ministerstvo zahraničí.

Ve zvýšené míře soustředí Česko své aktivity na oblast Sahelu. Podle resortu se Česko etablovalo jako relevantní partner, co se týče bezpečnostní stabilizace kontinentu, právě zejména díky aktivitám v Sahelu ve výcvikové misi Evropské unie EUTM Mali a v úkolovém uskupení Takuba. Česko má podle strategie dále budovat kapacity a profesionalitu bezpečnostních a obranných složek afrických států, podporovat užší spolupráci mezi EU a severní Afrikou a dbát na dodržování vícestranných sankčních režimů pro vývoz zbraní do jednotlivých států a teritorií.

Bezpečnostní stabilizace je podle ministerstva nutná i proto, že problémy afrických států a regionů mají dopad také na členské státy EU. "Investování do míru a rozvoje v Africe je vnímáno jako investice do vlastní bezpečnosti a prosperity EU," uvedl úřad. K destabilizaci mnoha zemí podle něj přispívá i činnost ruských státních i nestátních aktérů, někteří z nich se podle ministerstva v Africe dopouštějí mučení, svévolného zabíjení či mimosoudních poprav. Ministerstvo upozornilo také na nelegální vývoz nerostů.

ČR bude podporovat i odolnost afrických států vůči hybridnímu působení. Úřad upozornil, že Rusko se skrze dezinformační kampaně snaží Africe vnutit svůj zmanipulovaný výklad války na Ukrajině. V řadě zemí se snažilo ovlivnit dezinformacemi i výsledky voleb. Dezinformace podle ministerstva v Africe šíří i Čína, jež se snaží vytvořit obraz kolonialismem nezatížené země, která Africe rozumí, pomáhá jí a nabízí jí rovné partnerství.

Reakcí musí být podle resortu zvyšování mediální gramotnosti obyvatel, podpora nezávislým médiím a novinářům či kvalitního vysílání lokálních komunitních rádií. ČR bude klást důraz také na aktivní vysvětlování cílů a aktivit misí a operací EU na kontinentu.

Afrika se podle ministerstva potýká mimo jiné s kybernetickou kriminalitou. Proto se chce ČR zaměřit zejména na zvýšení odolnosti institucí a států proti kyberútokům.

Co se týče migrace, měly by se podle ČR zefektivnit ochrana hranic, spolupráce na návratech, boj proti pašerákům a obchodníkům s lidmi a budování kapacit zemí k řízení migrace na národní úrovni.

Ekonomická diplomacie by se měla zaměřit především na zdravotnictví, zemědělství, vodohospodářství a budování infrastruktury včetně energetické. Pozornost by měla věnovat rovněž těžbě, textilnímu, potravinářskému, obrannému a bezpečnostnímu průmyslu nebo IT.

Ministerstvo také zmínilo důležitost dodržování lidskoprávních standardů, podporu aktivit směřujících k posilování politického, sociálního, ekonomického a lidskoprávního postavení žen, budování veřejných zdravotnických systémů či akademickou a vědeckotechnickou spolupráci.