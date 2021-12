EU chce vytlačit Čínu z chudých zemí. Uvolnila na to ale daleko méně peněz než Peking

Investiční skupina PPF zvažuje budoucnost své firmy poskytující spotřebitelské úvěry Home Credit na některých trzích, kde vidí omezený potenciál. Možný je prodej těchto aktivit nebo vstup partnerů, uvedla dnes v rozhovoru s agenturou Reuters finanční ředitelka PPF Kateřina Jirásková.

Skupina Home Credit byla založená v roce 1997. Působí v devíti zemích Asie, střední a východní Evropy a bývalého Sovětského svazu. V první polovině letošního roku však vykázala ztrátu 178 milionů eur (4,5 miliardy Kč) způsobenou odpisy staršího portfolia, z velké části v Číně, a pandemií v Indii.

Na dotaz, jak Home Credit bude vypadat za rok, Jirásková uvedla, že je to těžké říct. Jsou země, u kterých firma věří, že mají silný potenciál, a chce je proto dále rozvíjet, a to i sama. Pak existuje druhá kategorie zemí, kde firma vidí potenciál tvorby hodnoty jako omezený, růstově omezený, takže tyto země by mohly být případně prodány, dodala.

Odmítla však upřesnit, které země do této druhé kategorie spadají. Další skupina zemí má podle ní potenciál, ale Home Credit zde může přizvat partnery, kteří budou poskytovat velkoobchodní financování pro jeho úvěry.

Provozní výnosy Home Creditu v Číně klesly v první polovině roku na 462 milionů eur z 1,08 miliardy eur před rokem. Na dalších asijských trzích, kromě Indie, se od roku 2020 zlepšily.