Český generál Radek Hasala převzal velení vojenské mise EU v Mali

Velení výcvikové mise Evropské unie (EUTM) v západoafrickém Mali převzal brigádní generál české armády Radek Hasala (53). Asi 700 spojeneckých vojáků z 25 zemí bude velet půl roku. Je to podruhé v historii české armády, kdy její zástupce stojí v čele zahraniční vojenské mise. Do Mali si Hasala přivezl zhruba třicetičlenný tým, ve kterém jsou i civilisté.

Slavnostní předání velení se uskutečnilo v Bamaku za přítomnosti desítek hostů včetně zástupců malijských úřadů a armády, za české ministerstvo obrany a armádu na ceremonii přijeli náměstek ministryně obrany Daniel Blažkovec a velitel Velitelství pro operace Josef Kopecký. Hasala post velitele převzal od svého rakouského předchůdce brigádního generála Christiana Rienera.

Hasala má zkušenosti z Afghánistánu a tři roky působil jako ředitel kanceláře předsedy Vojenského výboru NATO Petra Pavla. Před odjezdem do Mali velel Vojenské akademii ve Vyškově. Nástup do nové funkce označil za velký závazek, a to i v souvislosti se souběhem s českým předsednictvím Evropské unie.

Nebojová mise EUTM pomáhá při výcviku malijské armády. Vznikla v roce 2013 poté, co Mali čelilo útoku islámských radikálů. Od roku 2020 může pomáhat i dalším zemím ze skupiny G5 Sahel, kromě Mali tedy i Nigeru, Burkině Faso, Mauretánii a Čadu.

Působení spojeneckých vojáků v Mali v uplynulých měsících ovlivnily napjaté vztahy mezi přechodnou malijskou vládou a západními státy, především Francií. Země za poslední dva roky zažila dva vojenské převraty, jeden z nich za českého velení misi v roce 2020. Situaci komplikuje i rozhodnutí Mali, které do země pozvalo žoldnéře z ruské soukromé Wagnerovy armády. Kvůli sporům končí protiteroristická operace Takuba, do které Česká republika vyslala své speciální síly z Prostějova.

Hasala i proto považuje řízení mise za těžký úkol. Poukázal na to, že v Bruselu se v současné době připravuje revize tzv. strategického plánu mise, jehož změna bude znamenat i změnu úkolů spojeneckých vojáků. "V současné době ale nevíme, jaké ty výsledky budou a nevíme, jak budeme muset reagovat," řekl ČTK a České televizi. Očekává nicméně, že základní obrysy mise zůstanou stejné.

Hasalův předchůdce Riener před českými médii ocenil spolupráci s českými vojáky a poukázal na to, že česká armáda má po Španělsku v misi druhý nejpočetnější kontingent.

Hasalovi bude v Mali pomáhat asi třicetičlenný tým spolupracovníků, kteří byli vybráni napříč armádou a ministerstvem obrany. Jsou mezi nimi i civilisté, například politický nebo právní poradce. Při výběru byla důležitá znalost francouzštiny.

Česká armáda má v misi EU na starosti také ochranu velitelství v Bamaku a výcvikového kempu Koulikoro. Od května úkol převzala nová asi devadesátičlenná jednotka tvořená zejména příslušníky hranického mechanizovaného praporu. V Mali čeští vojáci působí vedle mise EUTM také v misi OSN MINUSMA, ve které má Česko čtyři vojáky.