České vlajky podél dálnic jsou posledním výkřikem reklamní společnosti. Od září billboardy zmizí

před 53 minutami

Tisíce reklamních poutačů od prvního září zmizí z blízkosti dálnic a silnic I. třídy. Reklamní společnost BigMedia se proto rozhodla týden před jejich likvidací zaplnit plochy vlajkou České republiky. Podle informací Aktuálně.cz tak chtějí dát najevo, že nesouhlasí s plánovaným omezením.

Praha - Dálnice lemují billboardy se státní vlajkou České republiky. Nejde ale o projev nacionalismu. Společnost BigMedia se tak podle informací Aktuálně.cz rozhodla protestovat proti plošné likvidaci asi 3000 billboardů, která má začít prvního září.

Kampaň proti zákonu o pozemních komunikacích se zdá být posledním výkřikem společnosti BigMedia, která vlastní více než polovinu venkovních reklamních ploch. "Vše se dozvíte v tiskové zprávě," odmítl situaci komentovat ředitel Svazu pro venkovní reklamu Marek Pavlas. Zákon však začne platit za všech okolností.

Reklamní společnosti měly přitom pět let na to, aby posunuly své poutače za hranici 250 metrů od silnice. To odpovídá minimální vzdálenosti od komunikace, na kterou lze smlouvu o pronájmu billboardu uzavřít.

Pořád stojí jen u dálnic asi 1 300 ploch, které Ředitelství silnic a dálnic první zářijový den překryje a následně odstraní. Náklady na likvidaci budou vymáhat po majiteli. Mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold řekl Aktuálně.cz již dříve, že s možnými arbitrážemi počítali už při přípravě zákona. Žádná žaloba však zatím ministerstvu na stole neleží.

Odškodnění pro provozovatele billboardů je podle aktivisty Vojtěcha Razimy, který dlouhodobě usiluje o zákaz billboardů podél silnic, nepravděpodobné. "Stát jim nezakázal billboardy ze dne na den, měly na jejich přesunutí pět let. Zároveň se jim investice, které do billboardů vložili už stonásobně vrátila. S arbitráží nemají velkou šanci na úspěch," uvedl.