Úřad pro kontrolu stran zahajuje první dvě správní řízení, pravidla podle něj porušily dva subjekty

Brno - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí zahájil první správní řízení se dvěma subjekty. Týkají se říjnových voleb do Poslanecké sněmovny. V tiskové zprávě to uvedl předseda úřadu Vojtěch Weis. Úřad jednomu ze subjektů vytýká účast na předvolební kampani bez předchozí registrace, druhému kandidujícímu subjektu chybějící informaci o zadavateli a zpracovateli u volebních materiálů. Konkrétní názvy Weis neuvedl.

Podle Weise úřad v krátké době zahájí další správní řízení, i se dvěma dnes oznámenými jich bude nejméně šest. Na dalších věcech se pracuje.

Úřad u dvou subjektů shledal, že by mohla být porušena zákonná pravidla vedení volební kampaně. "V prvním případě se jedná o účast na kampani bez předchozí registrace ve zvláštním registru úřadu prostřednictvím inzerce v celostátním deníku. V případě druhém se jedná o skutečnost, že kandidující subjekt nezajistil, aby volební materiály obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli," informoval Weis.

Člen úřadu Jan Outlý deníku Aktuálně.cz sdělil, že ze dvou subjektů je jen jeden politickou stranou. "Jsou to dvě právnické osoby, z toho jedna je kandidujícím subjektem," řekl.

Doručením o zahájení správního řízení začne běžet třicetidenní lhůta pro vydání rozhodnutí. Podle Weise je správní řízení neveřejné, a proto nelze podávat podrobnější informace. "V okamžiku, kdy rozhodnutí úřadu budou v právní moci, budeme o výsledku předmětných správních řízení adekvátně informovat veřejnost," doplnil Weis.

Další informace nechtěl poskytnout ani Outlý. "Správní řád to neumožňuje. Bohužel nemůžeme říct, o koho jde. Každý advokát by poukázal na to, že byla porušena zásada neveřejnosti a tím pádem by to spadlo pod stůl," odůvodňuje svou mlčenlivost.

Média v minulosti spekulovala o tom, že se úřad zabývá například knihou bývalého ministra financí Andreje Babiše (ANO) nazvanou O čem sním, když náhodou spím nebo žlutými billboardy, které naopak poukazují na Babišova pole s řepkou. Podle médií by se úřad mohl zabývat i Českou asociací satelitních operátorů nebo společností Uber, které měly v tisku placenou inzerci proti novelám zákona. Weis ale nic podrobnějšího sdělit nechtěl.

Úřad vznikl letos v Brně, správní řízení jsou první, která ve své činnosti zahájil. Úkolem instituce je kontrola financování politických stran a hnutí, což dosud dělá kontrolní výbor Sněmovny. Úřad si od něj agendu postupně převezme. Bude hlídat i dodržování stanovených horních hranic nákladů volebních kampaní. U sněmovních voleb je to 90 milionů korun. Za prohřešky může ukládat finanční sankce.