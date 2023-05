Lži o covidu, válce či vládě. Toto jsou nejvýraznější tváře české dezinformační scény

Prosinec 2020, dopis tehdejšímu ministru zdravotnictví Janu Blatnému"Dezinformace neexistují." Ministerstvo zdravotnictví pod vedením ministra Jana Blatného před dvěma lety nazvalo Klause dezinformátorem. Ten se proti tomu ohradil v dopise, ve kterém mimo jiné tvrdil, že dezinformace neexistují. Před dezinformacemi přitom už od roku 2016 v Česku varují tajné služby. Výzkumy ukazují, že jim věří čtvrtina Čechů a málokdo je dokáže rozpoznat.

Prosinec 2020"Reprodukční číslo je podvod." Cílené, záměrné a svévolné zastrašování veřejnosti, říkal Klaus o opatřeních proti koronaviru. O reprodukčním čísle tvrdil, že je tajuplné a jeho hodnota nejde pořádně změřit. Lidé mu podle něj věřili, protože se uvádí s přesností na desetinná místa. Reprodukční číslo se přitom v epidemiologii používá desítky let a uvádí míru infekčnosti.

23. února 2022, Klaus pro CNN Prima News"Ruský útok na Ukrajinu není invazí ani agresí." Klaus na CNN Prima News den před začátkem invaze řekl, že to, co Rusko dělá, je způsobeno zoufalstvím, frustrací a beznadějí. V tu dobu se na ukrajinských hranicích shromažďovali ruští vojáci. Válka na Ukrajině podle Klause není ruskou agresí. Právě Rusko je však mocností, která dlouhodobě zasahuje do politiky a demokratických procesů západních zemí, a to prokazatelně od roku 2016, kdy se skrz své trollí farmy v Petrohradě pokusilo ovlivnit americké prezidentské volby. Rusko navíc podniklo invazi na Ukrajinu už v roce 2014. I z té tehdy Klaus částečně vinil Západ.