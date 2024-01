Jak se stalo, že smlouvu na F-35 nepodepsal s Černochovou americký ministr obrany

Česko koupí 24 stíhacích letounů F-35, podpisem to stvrdila ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Za Spojené státy podepsal kontrakt americký velvyslanec v Praze Bijan Sabet, ceremonie se odehrála v pondělí. Kulisy slavnostního aktu měly však vypadat jinak. Resort původně usiloval o podpis na ministerské úrovni, Černochová se nad smlouvou chtěla sejít se svým protějškem Lloydem Austinem.

Smlouvu potvrzující největší armádní zakázku v historii Česka podepsali v pondělí dopoledne v budově ministerstva obrany. K podpisu Černochová přizvala náčelníka generálního štábu Karla Řehku, vrchního ředitele pro strategie Jana Jireše a šéfa sekce akvizic Lubomíra Koudelku. Velvyslance Sabeta provázeli jeho spolupracovníci.

Vůči Česku je druhou stranou smlouvy vláda Spojených států zastoupená Agenturou pro obrannou a bezpečnostní spolupráci, která spadá pod tamější ministerstvo obrany. Resort vede Lloyd Austin. Černochová se svým protějškem Austinem loni na jaře podepsala jinou důležitou smlouvu, potkat se měli i u kontraktu na F-35.

Přestože je smlouva platná úplně stejně i s podpisem velvyslance Sabeta, slavnostní akt s ministrem, po prezidentovi Joeu Bidenovi druhým nejvyšším velitelem amerických sil, by měl větší prestiž. Tím spíš, když kontrakt na významnější zakázku už Černochová nikdy nepodepíše. Plány se však musely změnit.

Varianta byla i s Austinem v únoru

"Česká republika vedla s americkou stranou jednání o místu a čase podpisu v uplynulých týdnech. Hledal se vhodný termín a místo. Řešení muselo brát ohled na zdravotní potíže ministra obrany USA Lloyda Austina a jeho následnou rekonvalescenci," vysvětlil Aktuálně.cz vedoucí tiskového odboru ministerstva obrany Karel Čapek.

Ministr Austin podstoupil loni 22. prosince operaci kvůli rakovině prostaty, na Nový rok ho nemocnice přijala znovu kvůli komplikacím spojeným s infekcí močových cest. Propustila ho 15. ledna. Austin už opět úřaduje, uplynulé pondělí jednal s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Jensem Stoltenbergem.

Smlouva se musela uzavřít do konce března. Diskuse o formátu podpisu probíhala s Američany posledních několik týdnů. Protože už byly všechny formality připravené, česká strana se minulý týden rozhodla dál nečekat. "Na uzavření smluv jsou navázány další procesní kroky, z praktických důvodů byl proto zvoleno rozhodnutí o podpisu mezi ministryní a americkým velvyslancem," doplnil Čapek.

Ideální varianta, slavnostní akt v Pentagonu, nebyla pravděpodobná. S Austinem tam Černochová podepsala loni v květnu smlouvu o obranné spolupráci, v průběhu ani ne roku se taková pocta podruhé zpravidla neuděluje. Podle informací Aktuálně.cz byl ve hře ministerský podpis v únoru při možné Austinově návštěvě Evropy. V Bruselu se 15. února sejdou ministři obrany NATO.

Vstup do nové éry

"Touto mezivládní dohodou vstupuje naše země a také Armáda České republiky do nové éry. Do éry, kdy se nejenom vojáky, ale už i moderní technikou řadíme do první ligy evropských členů NATO. Stroje páté generace jsou páteřním letounem Severoatlantické aliance. Jejich pořízením navíc dojde ke zvýšení bojeschopnosti české armády," uvedla ke kontraktu ministryně.

Hodnota smlouvy je 150 miliard korun. Česko začne platit letos, celou částku bude splácet jedenáct let. Součástí zakázky je jedenáct dílčích smluv v hodnotě 15,3 miliardy, na jejich naplnění se bude podílet 13 českých podniků a univerzit. Zapojí se do výroby komponent, výzkumu a vývoje, pilotního výcviku či servisu letounů.

"Systém F-35 je jediný, s nímž můžeme obstát na bojištích budoucnosti a který zároveň bude zárukou, že se v případě potřeby dokážeme společně s našimi spojenci efektivně bránit vnější agresi," uvedl k tomu náčelník generálního štábu Karel Řehka. Letouny spojují bojovou sílu, velící kapacity a zpravodajské a komunikační centrum.

První letoun F-35 bude mít česká armáda k dispozici v roce 2031, další se budou dodávat v nadcházejících letech. V plném nasazení budou stíhačky roku 2035. Americké bitevníky výrobce Lockheed Martin vystřídají čtrnáct strojů JAS-39 Gripen, které si Česko pronajímá od Švédska od roku 2004. Dohoda má vypršet za tři roky, Česko proto usiluje o její prodloužení právě do roku 2035.