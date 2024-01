Pořízením amerických letounů F-35 vstupuje česká armáda do nové éry a do první ligy evropských členů NATO, řekla ministryně obrany Jana Černochová po podpisu memoranda s americkým velvyslancem v Česku. Stroje přijdou do roku 2035, nahradí pronajaté švédské gripeny. Podívejte se v galerii Aktuálně.cz na výběr dalších stíhacích letounů, které používalo československé a české letectvo.

