F-35: Neviditelný letoun, co umí zaútočit na Moskvu a stojí 35 tisíc dolarů na hodinu

Víceúčelové bojové letouny F-35 budou za pět let hlavní silou českého letectva. Taková je ambice vlády Petra Fialy (ODS), jež tento týden pověřila ministerstvo obrany vyjednávat se Spojenými státy o jejich dodávce. Jednání se má završit na podzim příštího roku. Aktuálně.cz přináší pohled na nejmodernější sériově vyráběný nadzvukový letoun na světě, jenž má ovšem výrazné provozní náklady.

"V roce 2030 budeme mít v Evropě odhadem 450 letounů F-35. To je ohromná síla. Kdybych byl nepřítelem NATO nebo Evropy, opravdu bych z toho neměl radost. Jsem nadšený z pokroku F-35. Jeho letecké schopnosti jsou úžasné," řekl loni v červnu na půdě amerického think-tanku Atlantické fórum šéf evropského velitelství NATO Tod Wolters.

V současnosti má Severoatlantická aliance k dispozici zhruba stovku letounů F-35. Woltersova předpověď odráží to, co před časem sdělil Aktuálně.cz špičkový český stíhací pilot Pavel Pavlík. "V současnosti se zavádí do letectva NATO a stane se jeho páteřním letounem," uvedl stíhač, který je zástupcem velitele 21. křídla taktického letectva v Čáslavi.

Tuzemské vzdušné síly tvoří nyní čtrnáct letounů JAS 39 Gripen, které si Česko pronajímá od Švédska. Dohoda o jejich užívání končí v roce 2027. Od následujícího roku má české letectvo sestávat z 24 strojů F-35 Lightning II. Je to jeden z nejvýraznějších plánů, ne-li vůbec nejvýraznější, na modernizaci tuzemské armády za posledních 30 let.

Letoun páté generace

Letoun F-35 Lightning II vyrábí americká vojensko-technologická firma Lockheed Martin, poprvé byl ve vzduchu v prosinci 2006. Od roku 2015 je součástí výzbroje americké námořní pěchoty, v průběhu dalších čtyř let se zavedl také do tamního námořnictva a vzdušných sil. F-35 je letoun páté generace, tedy nejmodernější sady strojů na trhu.

"Disponují technologií stealth, takže prakticky nejsou vidět na radaru. Používají zbraňové systémy na velmi velkou vzdálenost. Zároveň mají tolik senzorů na palubě, že jsou létajícími senzory samy o sobě. Díky tomu dokážou zmapovat dění ve vzduchu i na zemi s obrovským předstihem na stovky kilometrů daleko," vysvětlil pilot Pavlík.

Výrobce avizuje F-35 coby víceúčelový bojový letoun, jenž zajistí proti nepříteli dominanci ve vzduchu i při úderech na vybrané cíle. Díky své technologické úrovni má být také schopný zneškodnit elektroniku protivníka. Slouží rovněž k průzkumu, sledování a jako zpravodajská jednotka.

"F-35 nabízí věci, které nepotřebujeme"

"F-35 je podle mě nejdůležitější zbrojní systém NATO. Odstrašující schopnost NATO je přímo úměrná tomu, kolik F-35 bude mít. Jen tím, že je ve vzduchu, posiluje schopnost dalších sil na zemi i na moři," řekl Aktuálně.cz dlouholetý publicista se zaměřením na armádu Jan Grohmann.

Odborník na letectví a leteckou techniku Martin Velek uznává, že technologicky jde o vyspělejší stroj než českou armádou využívaný Gripen. Ostře však polemizuje s tím, zda české ozbrojené síly F-35 potřebují. Podle jeho názoru nemá letoun vzhledem k současné povaze tuzemského letectva význam.

"Je to letadlo pro pronikání hustou nepřátelskou protiletadlovou obranou sestávající z raket, letadel a stíhaček, proto je v uvozovkách neviditelný. Nabízí tedy věci, které nepotřebujeme. Pokud tedy nechceme zaútočit na Moskvu. Systémově je to letadlo pro supervelmoc," popsal Aktuálně.cz Velek.

"Musíme ukazovat svaly"

Úlohou českého letectva je strážit nebe České republiky a podílet se na úkolech v rámci NATO. Již standardní leteckou misí Čechů je ochrana vzdušného prostoru v Pobaltí. Právě takový úkol šestice Gripenů plní až do konce září. V Pobaltí působí poněkolikáté, pokaždé z toho vzešli čeští piloti s uznáním. O českou pomoc při ostraze nebe stojí také Slováci.

Z tohoto pohledu se jeví, že F-35 nemohou naplnit svůj potenciál. Velek hovoří o tom, že z hlediska toho, co české vzdušné síly vyžadují, co jsou schopné technicky zvládat a co už mají zažité, pořízení amerických letounů páté generace nedává smysl. S tím ostatně souhlasí i publicista Grohmann, který se však v zásadním ohledu odlišuje.

1:54 Propagační video amerického bojového letounu F35 od výrobce Lockheed Martin | Video: Youtube/Lockheed Martin

"Nejde o to, že v F-35 budeme bojovat s Rusy. To už je pozdě. Jde o to, aby k takovému boji vůbec nedošlo. Abychom je odstrašili. Abychom měli takovou technologickou převahu, aby je ani nenapadlo vpadnout do Pobaltí. Má to důležitý psychologický aspekt, musíme ukazovat svaly," vysvětlil.

Grohmann zároveň zdůraznil další pozitivní rys ohlášené akvizice, jímž je podle něj ambice českých letců se rozvíjet. Osvojit si nové schopnosti, udržovat je na co nejvyšší úrovni a prezentovat se jimi před spojenci stejně jako před protivníkem. F-35 k tomu bude podle něj ideální příležitostí.

35 tisíc dolarů za hodinu

"Nesmyslnost spočívá také v ceně. Je to strašlivě drahé letadlo a bude mít strašlivě drahý provoz," oponuje publicista Martin Velek. Pro srovnání: jedna letová hodina na Gripenu stojí zhruba 5 tisíc dolarů, u F-35 přijde na 35 tisíc dolarů. V přepočtu při současném kurzu to je 845 250 korun.

Pořizovací cena F-35 se pohybuje kolem 80 milionů dolarů, tedy 1,93 miliardy korun. Grohmann pak na základě výpočtů odhaduje, že náklady na roční provoz čtyřiadvaceti F-35, tedy dvou letek, vyjde na 6 miliard korun. "Je to provoz, náhradní díly, palivo, výcvik pilotů a údržba včetně modernizací," vypočítává. Původní smlouva na pronájem švédských Gripenů z roku 2004 zněla 20 miliard korun na deset let.

Podle výrobce letoun F-35 obstojí v operačním nasazení až do roku 2070. Všeobecně se předpokládá, že ještě po roce 2040 budou platit za technologický vrchol. Pak se nevyhnutelně budou muset začít modernizovat. Pokud se Česko s Američany dohodne na jejich dodávce, F-35 by měly sloužit tuzemským vzdušným silám tři až čtyři dekády.

Nákup amerických stíhaček budou provázet druhotné náklady. Základna v Čáslavi bude muset projít dramatickou modernizací, jež bude spočívat ve vybudování nových úkrytů pro letouny, muničních skladů a rekonstrukci přistávací i vzletové dráhy. Grohmann však poznamenává, že tomu by se základna v budoucnosti stejně nevyhnula.

Mimo možnosti současných strojů

"Jde o létající velitelské středisko představující kombinaci stíhacího letounu, prvku protivzdušné obrany, špičkového výzvědného a komunikačního pracoviště a zároveň je součástí široké sítě internetu strojů včetně bezpilotních prostředků, a tudíž dokáže provádět i úkoly, které jsou zcela mimo možnosti současných strojů," řekl o F-35 první muž české armády Karel Řehka.

Na rozdíl od publicisty Martina Velka považuje ministerstvo obrany volbu F-35 za ekonomickou. Důvodem má být právě skutečnost, že se stane páteřním strojem stíhacího leteckého parku všech zemí Severoatlantické aliance. Sdílené totožné technologie mají usnadnit společný výcvik a spolupráci.

Ředitel sekce rozvoje sil resortu obrany Petr Čepelka představil tento pátek analýzu, podle níž letouny čtyřapůlté generace, kam se řadí třeba Gripen E, nebudou po roce 2040 stačit na plnění úkolů. Ozbrojený střet bude kombinací konvenčních zbraní, informačních operací v kybernetickém prostoru a také působení ve vesmíru, na což jsou stavěné právě stroje páté generace.

"Naše rozhodnutí pro tuto volbu vychází z analýzy armády, která jasně říká, že jen nejmodernější stroje páté generace mohou obstát i na bojištích budoucnosti," řekla k tomu ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Publicisté Velek a Grohmann se pak shodují v jednom. F-35 obstojí ve chvíli, pokud armáda správně zvolí, co od takového stroje chce a jaká má být povaha českých vzdušných sil.

