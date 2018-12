Celník 007. Zaměstnanci celní správy dostanou na kontrolu EET krycí občanky

Rozpočtový výbor vyslal do sněmovny doporučení, aby ve vládním daňovém balíčku schválila krycí identitu pro kontrolory celní správy. Celníci ji požadují při kontrolách elektronické evidence tržeb kvůli vyšší bezpečnosti.

V návrhu daňových změn pro příští rok se počítá také s krycími doklady pro pracovníky celní správy, kteří provádějí kontrolu elektronické evidence tržeb. Doposud mohli celníci používat krycí identitu jen při vyšetřování trestných činů, jako jsou daňové úniky.

"Smyslem je umožnit orgánům Celní správy používat krycí doklady také při výkonu podle zákona upravujícího hazardní hry a zákona upravujícího evidenci tržeb, pokud by bez jejich použití došlo ke zmaření tohoto výkonu anebo k ohrožení života, zdraví nebo majetku celníka nebo jiné osoby," uvedla mluvčí celní správy Hana Prudičová.

Jako jeden z příkladů uvedla kontrolu EET u ubytovacích služeb, kde je součástí kontrolní transakce prokázání totožnosti ubytované osoby. Prudičová řekla, že v takových případech, má-li být dosaženo účelu kontroly, podstupují celníci určité riziko ohrožující jejich soukromí, když dochází k předávání jejich osobních údajů.

Proti nové úpravě, která čeká ve sněmovně, kam ji minulý týden poslal rozpočtový výbor, na třetí čtení, se postavil pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. "Přijde mi absurdní, aby se kontroly dělaly na tajňačku s krycími doklady. Celní správa si jen uzurpuje další pravomoc," uvedl Ferjenčík na jednání výboru.

Podle pirátského poslance si ministerstvo financí, pod nějž celní správa spadá, vytváří vlastní novou policii, což vidí jako hlavní důvod změny zákona. "Základní argument je použití u ubytovacích služeb, ten mi ale vůbec nepřijde přesvědčivý. Tvrzení, že dochází k ohrožení zdraví až života kontrolora, mi už přijde zcela mimo mísu," dodal Ferjenčík.

Prudičová argumentuje, že počet celníků, kteří budou vybaveni krycími průkazy, bude v řádu jednotek. Minulost už podle ní opakovaně například při kontrole heren ukázala nezbytnost použití krycích dokladů. "Kdyby celník doklad nepředložil, byla by kontrola zmařena, neboť by odmítavý postoj celníka k poskytnutí osobních údajů mohl být považován za nestandardní a podezřelý. Proto by měl mít celník možnost v případech výše uvedených jednat pod změněnou identitou a využít krycího dokladu," řekla.

Do konce listopadu provedla celní správa přes deset tisíc kontrol EET. Při nich zjistila 1863 porušení zákona, za což udělila na místě pokuty v celkové výši 2,2 milionu korun. Ve správních řízeních pak padly sankce za 27 milionů korun.

Rozhodne se v lednu

Rozhodnutí rozpočtového výboru rozšířit celníkům použití skryté identity není pro poslance závazné. Vzhledem k jeho doporučení však změna pravděpodobně projde v rámci prosazování daňového balíčku, k němuž by se poslanci měli dostat v lednu. Ten tvoří novela deseti daňových zákonů. Zvrátit by to mohl jedině Senát, pokud se rozhodne novelu vrátit do sněmovny.

Kontrolu EET provádějí také pracovníci finanční správy. Generální finanční ředitelství (GFŘ) uvedlo, že u jeho pracovníků nová právní úprava s využitím krycí identity nepočítá. "V situacích, kdy nastane potřeba provést kontrolu za užití krycích dokladů, je možné využít k provedení kontroly pracovníky celní správy na základě vzájemně nastavené spolupráce," uvedl mluvčí GFŘ Lukáš Heřtus.