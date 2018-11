Čekali jsme to, reaguje festival Colours of Ostrava na konec sponzoringu Agrofertem

Holding Agrofert už další ročník multižánrového hudebního festivalu Colours of Ostrava finančně nepodpoří. Informaci ve středu potvrdil mluvčí hudebního festivalu.

Pro vedení Colours of Ostrava to nebylo překvapením. "My jsme to očekávali po tom, co se stalo minulý ročník. Přišla taková vlna reakcí, že bylo jasné, že jim spolupráce dál nemůže dávat smysl," řekla pro server Aktuálně.cz ředitelka festivalu Zlata Holušová. "Jejich sponzoring nám bude vydatně chybět," dodala.

Sám Agrofert ohledně důvodů k vypovězení spolupráce s festivalem uvedl, že důvody byly ekonomické. "Naše dlouholeté partnerství s festivalem Colours of Ostrava jsme museli ukončit. Důvodem jsou hospodářské výsledky koncernu AGROFERT. Situace si žádá úsporná opatření, která se dotýkají též oblasti marketingových aktivit, jako je podpora různých festivalů," uvedl mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

Holušová ve vyjádření naráží na červencové vyjádření Tomáše Kluse, který se rozhodl bojkotovat akce podporované holdingem Agrofert. Zpěvák je dlouhodobým kritikem premiéra Andreje Babiše, do jehož svěřenského fondu holding patří. Ke Klusovi se v létě přidali i další umělci, například Matěj Ruppert nebo Iva Pazderková. Agrofert ale odmítl, že by se jeho rozhodnutí týkalo právě protestu zpěváka Kluse.

"Jak jsme už sdělili, rozhodnutí ukončit spolupráci nebylo naše, ale Agrofertu a já jim vlastně nedivím. Proč by měli na akci dávat peníze a potom poslouchat negativní reakce lidí," řekla Zlata Holušová.

Sami o ukončení šestiletého partnerství s Agrofertem neuvažovali ani po negativních reakcích, které Klusův bojkot vyvolal. "Agrofert s námi začal spolupracovat ještě v době, kdy pan Babiš v politice nebyl," uvedla Holušová. "Pro nás to byl cenný sponzor, který nám pomohl a já už z tohohle principu partnery nezrazuji, i kdyby se proti nim spojili čerti s ďáblem. Pomohli nám v začátcích a tím pomohli i návštěvníkům, festival díky nim rostl," lituje ukončení spolupráce Zlata Holušová.

Colours of Ostrava nyní přišlo o významného sponzora a vedení přiznává, že jim peníze budou chybět. "Nejsem ráda, že to tak dopadlo," řekla Aktuálně.cz Holušová. Náhradu festival hledá. Agrofert nebyl největším sponzorem, ačkoliv patřil k těm hlavním. Generálními partnery zůstává Česká spořitelna a hutnická firma ArcelorMittal. Festival podporují také skupina ČEZ nebo Radegast. Zda skončí i spolupráce s hlavním mediálním partnerem festivalu, vydavatelstvím Mafra, které pod Agrofert také patří, se podle Holušové momentálně jedná.

Reakcím veřejnosti, které se na festival minulý ročník snesly, ředitelka festivalu nerozumí. Podle ní lidé v Česku nemají sponzory akcí rádi obecně. "Což je absurdní, protože díky nim mají levnější vstupenku. Nejde tady ani tak o Agrofert, ale celkově o atmosféru v tomhle státě. Sponzorství je považováno za úlitbu, za něco nepatřičného," vysvětluje Zlata Holušová a dodává, že v konečném důsledku na odmítání sponzorů doplácejí všichni.