Češi mají jasno. Smrt Navalného nařídil někdo shora, myslí si dvě třetiny z nich

Téměř dvě třetiny Čechů si myslí, že úmrtí opozičního politika Alexeje Navalného bylo nařízeno shora a představuje odvetný krok za dlouhodobou kritiku politické reprezentace v Rusku. Ukázal to průzkum agentury Median pro institut CEDMO. Skoro tři čtvrtiny pak souhlasí s tím, že životní příběh Navalného ukazuje, jak Rusko nikdy neupustilo od totalitních praktik likvidace politických oponentů.

Tvrzení, že by Navalného úmrtí objednal někdo z vyšších sfér, odmítá zhruba každý šestý Čech. O něco razantněji se mu vyhýbají muži než ženy. Největší nesouhlas projevují senioři starší 65 let. S tím, že jeho smrt představuje odvetný krok za dlouhodobou kritiku politické reprezentace v Rusku v čele s prezidentem Vladimirem Putinem, naopak nejvíce souhlasí mladí od 16 do 24 let.

Životní příběh Alexeje Navalného ukazuje, že Rusko nikdy neupustilo od totalitních praktik věznění a likvidace politických oponentů. S tímto tvrzením se ztotožňují skoro tři čtvrtiny Čechů. Nemyslí si to jen devítina. Muži s tímto názorem souhlasí o trochu víc než ženy. Nejčastěji se k němu přiklánějí také lidé s vysokoškolským titulem.

Video: Ruský opoziční politik Navalnyj zemřel. Režim ho věznil od roku 2021 (16. 2. 2024)