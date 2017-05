Čech dostal v Rusku 11 let za ubodání bývalé přítelkyně. Zločinu přihlížela dcerka oběti

před 1 hodinou

Jedenáct let si má odpykat Čech v ruském vězení za to, že ve Vladimiru asi 200 km východně od Moskvy zavraždil svou bývalou přítelkyni. Informovala o tom ruská agentura RIA Novosti. Třicetiletý muž z Prahy se opakovaně pokoušel obnovit svůj vztah se ženou, ta to ale odmítala. Loni v srpnu si tak na ni v opilosti počkal s kuchyňským nožem ve vchodu jejího domu, napsala agentura. Poté, co se s ním žena odmítla bavit, udeřil ji pěstí do obličeje a opakovaně bodl. Oběť zraněním na místě podlehla, svědkem zločinu se stala její malá dcera, dodala agentura. Muž si trest odpyká ve věznici s nejpřísnějším režimem.

Pokračujte dál