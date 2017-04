Školačka nožem napadla kamarádku, odpyká si 2,5 roku. Ovládá karate, mohla se bránit, tvrdí obhajoba

před 2 hodinami

Dva a půl roku ve vězení pro mladistvé si odpyká patnáctiletá dívka, která nožem napadla svou vrstevnici. Původně soud útočnici uložil čtyřletý trest. Soud trest snížil, protože útočnice přivolala záchrannou službu a dívce poskytla první pomoc. Obhajoba také poukazovala na to, že napadená dívka ovládá karate a mohla se útoku bránit. Dospělému by za obdobný pokus o vraždu hrozilo deset až 18 let vězení.

Praha - Dívka, která se loni jako patnáctiletá pokusila na Chebsku zavraždit svou kamarádku, si ve vězení pro mladistvé odpyká 2,5 roku. Pražský vrchní soud vyhověl jejímu odvolání a snížil jí původní čtyřletý trest. Přihlédl mimo jiné k tomu, že dívka po činu přivolala záchrannou službu a sama se snažila o to, aby její pobodaná známá nevykrvácela. Rozsudek je pravomocný.

Žačka základní školy na vrstevnici nečekaně zaútočila při procházce na konci loňských prázdnin. Nejprve ji zezadu škrtila, poté ji povalila na zem a několikrát ji bodla kapesním nožíkem do zad. Napadená ji prosila, aby toho nechala, útočnice jí však ještě mlátila hlavou o zem a opakovaně a velkou silou ji bodla a řízla do krku a paže. "Podle znalců bylo spíše věcí náhody, že nedošlo k přeříznutí průdušnice nebo některé žíly," konstatoval předseda odvolacího senátu Vladimír Král.

"Poškozená byla napadena dosti brutálním způsobem za situace, kdy k tomu nemohla shledávat žádný důvod," uvedl soudce v reakci na poznatek obhajoby, že napadená dívka ovládala karate, a mohla se tak bránit důrazněji. Král zdůraznil, že útočnice byla silnější a že při následném bodání nožem byla oběť natolik znehybněná, že by jí případná znalost karate stejně nepomohla.

Dospělému by za obdobný pokus o vraždu hrozilo deset až 18 let vězení, mladistvá mohla dostat trest od jednoho roku do pěti let. Krajský soud v Plzni jí počátkem února uložil trestní opatření v horní polovině sazby, kdy zohlednil to, že dívka doposud nebyla trestána a v době útoku byla ve svízelné životní situaci.

Podle odvolacího senátu byl však trest příliš přísný, protože je zapotřebí přihlédnout i k tomu, že dívka po určitém dohadování s napadenou sama zavolala pomoc a že útočila ve stavu snížené příčetnosti - podle znalců byly její ovládací schopnosti oproti normálnímu stavu zhruba poloviční.

Dívka netrpí žádnou duševní poruchou, experti u ní shledali disharmonický vývoj osobnosti. Pokusu o vraždu se dopustila v afektu. Trest vykoná ve speciálním zařízení nebo oddělení pro mladistvé, odděleně od dospělých vězňů.

