Bývalý velitel Hradní stráže byl obviněn. V kauze jde o necelých dvacet tisíc korun

před 8 minutami

Petr Prskavec, bývalý velitel Hradní stráže, čelí obvinění. Aktuálně.cz to potvrdila státní zástupkyně pro Prahu 6 Jindra Janáčová. Na začátku prosince byl Prskavec odvolán z funkce, protože si měl nechávat proplácet cesty domů, zatímco zůstával v Praze. Údajně si tak neoprávněně přišel na téměř 20 tisíc korun. Jeho nadřízený Jan Kaše však připustil, že by se Prskavec do funkce mohl vrátit.

Praha - Bývalý šéf Hradní stráže Petr Prskavec byl obviněn. Aktuálně.cz to potvrdila obvodní státní zástupkyně pro Prahu 6 Jindra Janáčková a šéf hradní vojenské kanceláře Jan Kaše. Ten Prskavce odvolal na začátku prosince, protože si měl nechávat proplácet cesty domů, zatímco zůstával v Praze.

"Bylo skončené vyšetřování, obviněný byl seznámen s jeho výsledky a dnes mi byl předložen spis," řekla Janáčová, která Prskavcův případ dostala na stůl. Dále však nechtěla případ komentovat.

Generál Kaše, který Prskavce v prosinci kvůli údajnému zneužívání náhrad odvolal, je s vývojem vyšetřování už obeznámen. "Vím o tom," řekl Aktuálně.cz generál Jan Kaše, podle kterého není vyloučeno, že se Prskavec vrátí do své funkce. Upřesnil zároveň částku, kterou o niž se měl Prskavec neoprávněně obohatit. "Bylo to o něco méně, než 20 tisíc," řekl.

"Je to jmenovací funkce a je to tedy plně na mém rozhodnutí. Teoreticky může být postaven zpátky do služby," vysvětlil Kaše s tím, že takový krok je ale podmíněn tím, že Prskavcovo obvinění státní zástupkyně vrátí nebo jej nebude dál stíhat. Státní zástupkyně Janáčková Aktuálně.cz nicméně řekla, že zatím nerozhodla, jak s výsledky vyšetřování naloží.

Prskavec byl ve funkci necelý rok. Nastoupil předloni 18. prosince a nahradil Radima Studeného, který ve funkci skončil v polovině loňského října po vyvěšení červených trenýrek na Hradě skupinou Ztohoven.

Deník Aktuálně.cz nedávno s odkazem na členy Hradní stráže napsal, že vojáci v poslední době dostali několik zvláštních příkazů, které dávají do souvislosti s kancléřem Vratislavem Mynářem. Podle jednoho z nich si měl například nechat otevřít Jelení příkop, aby si v něm mohl zaběhat, nebo uzavřít v nočních hodinách bránu na Opyši, u které bydlí. Mynář to odmítl.

Velitel Hradní stráže řídí kolem 650 lidí, z toho asi 600 jsou vojáci. Hlídají nejenom Pražský hrad, ale i zámek v Lánech. Prskavec na Hrad nastoupil v době zostřování bezpečnostních opatření po teroristických útocích v Evropě. Ve své pozici se účastnil i zavedení bezpečnostních kontrol při vstupu na Hrad.

autor: Lukáš Prchal