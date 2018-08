Bývalý tajemník SPD dostal za rasistické výroky dvouletou podmínku, navíc musí zaplatit 70 tisíc

Staník proti trestnímu příkazu může podat odpor, v tom případě by soud musel nařídit hlavní líčení.

Praha - Obvodní soud pro Prahu 1 uložil bývalému tajemníkovi hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Jaroslavu Staníkovi za nenávistné výroky pronesené ve sněmovně trestním příkazem dvouletou podmínku a peněžitý trest 70 000 korun. Uvedla to ve středu Česká televize (ČT), které to řekl šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek.

Soud uznal Staníka vinným v pondělí, mluvčí soudu Pavla Hájková tehdy ale výši trestu neupřesnila, protože rozhodnutí ještě nebylo doručeno všem účastníkům.

V případě, že Staník uloženou pokutu nezaplatí, bude muset jít na dva měsíce do vězení. Rozhodnutí soudu je nepravomocné. Staník proti němu může podat odpor, v tom případě by soud musel nařídit hlavní líčení.

Na případ upozornil server Aktuálně.cz. Staník podle některých svědků incidentu loni v říjnu posílal ve sněmovní restauraci příslušníky menšin do plynu. Vyzýval údajně k tomu, aby se všichni homosexuálové, Romové a Židé stříleli už po narození. Tehdejší ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) popsala, že když do místnosti vešla, silně opilý Staník ji oslovil jako Marxovou-Engelsovou. Poté řekl, že ministryně podporuje homosexuály, kteří by se měli zlikvidovat.

Staník byl tajemníkem SPD a asistentem poslance SPD Jaroslava Holíka. V asistentské funkci skončil na přelomu loňského listopadu a prosince, protože byl podle Holíka příliš vytížen jako tajemník. Při říjnových volbách bránil novinářům ve vstupu do volebního štábu SPD a volal na ně policii. Předseda SPD Tomio Okamura nedávno zdůraznil, že Staník není členem a už ani tajemníkem hnutí.

Státní zástupce podal obžalobu na Staníka v polovině července.