Bývalý soudce Berka nastoupil do litoměřické vazební věznice

před 34 minutami

Bývalý ústecký soudce Jiří Berka nastoupil do litoměřické vazební věznice. Potvrdila to mluvčí Vězeňské služby ČR Petra Kučerová. Berka byl odsouzen za zmanipulované konkurzy na sedm let do vězení.

Vyšetřování v případu zmanipulovaných konkurzů začalo v roce 2003. Olomoucký vrchní soud loni v listopadu zmírnil Berkovi trest z 8,5 roku vězení na sedm let a potvrdil mu trest propadnutí majetku. Senát vzal tehdy v potaz délku stíhání a procesu, od zahájení stíhání uplynulo víc než 15 let. Odvolací soud snížil tresty pod hranici trestní sazby i dalším šesti ze zbývajících osmi obžalovaných, odpykají si čtyři až šest let. Soud vzal v úvahu, že kromě insolvenčního správce Daniela Thonata všichni vinu popřeli. Podle soudu však existuje dost důkazů o jejich vině a až na drobné chyby se odvolací soud ztotožnil s rozsudkem krajského soudu. Zbývajícím dvěma mužům odvolací soud potvrdil podmíněné tresty. Berka byl od dubna 2003 zproštěn výkonu soudcovské funkce, a to z rozhodnutí ministra spravedlnosti. Funkce soudce mu zanikla dnem právní moci rozhodnutí, kterým byl odsouzen. Po celou dobu, kdy nesoudil, pobíral stíhaný Berka polovinu svého platu. Podle obžaloby způsobila skupina na základě zfalšovaných konkurzů škodu 264 milionů korun. Policie začala skupinu odhalovat na jaře 2003 v souvislosti s podezřelým konkurzem na Union banku. Berka ho podle obžaloby vyhlásil na základě padělaných dokumentů. K Union bance později přibylo obvinění za zmanipulování dalších konkurzů, celkem šlo o deset firem.