Budu hubnout a spát, loučil se Babiš. Nástupce Fiala slíbil, že hned začne pracovat

České republice začal v pátek před polednem vládnout nový premiér Petr Fiala se svým středopravicovým kabinetem. V sídle vlády přivítal nové členy vlády končící premiér Andrej Babiš. Redakce Aktuálně.cz sledovala, jak předání moci vypadalo a co podstatného se stalo.

Nový premiér Petr Fiala vstupuje v pátek po poledni do Strakovy akademie chvíli poté, co jej před vchodem přivítal odcházející premiér Andrej Babiš. | Foto: Jakub Plíhal

Tak možná si dám ještě dvacet, prohodil s úsměvem končící premiér Andrej Babiš v pátek dopoledne a podíval se na hodinky. Do příchodu jeho nástupce a zároveň politického rivala Petra Fialy zbývaly více než dvě hodiny.

"Spal jsem jen hodinu a půl," přiznal v kuloárech s tím, že teprve kolem třetí ráno se vrátil z jednání Evropské rady v Bruselu. Brzy ráno už byl na úřadu vlády, protože předsedal zasedání Rady pro zdravotní rizika a následně samotné vládě. Když poté stál na tiskové konferenci, vypadalo to, že v některých chvílích se mu svírala víčka únavou.

I tak ovšem byla poslední tisková konference podobná mnoha předešlým. Babišovo úvodní slovo trvalo téměř deset minut, dlouze mluvili i jeho kolegové z vlády - Alena Schillerová, Karel Havlíček a Adam Vojtěch. A stejně jako v minulosti Babiš několikrát opakoval, že jeho vláda udělala maximum, zemi předává ve velmi dobrém stavu a on se nemá za co stydět.

"Vy mně jako politikovi od ledna 2014 nemůžete nic vyčíst. Já jsem tomu věnoval maximum, pracoval jsem naplno, často i šestnáct hodin denně, soboty, neděle, zdarma, všechny peníze jsem posílal samoživitelkám. Všechno jsem si platil. Takže já jako politik mám absolutně čistý stůl a mám hlavně výsledky, které jsem zdokumentoval a dal na papír," prohlašoval Babiš. Stejně jako v minulosti bylo patrné, že u něj pracují emoce.

Na rozdíl od vypjatějších okamžiků během jeho vládnutí, kdy se dostával do střetu s novináři, tentokrát vystupoval smířlivě a vstřícně. "Jen se ptejte, já nikde nespěchám," uvedl v okamžiku, kdy mluvčí vlády už chtěla dlouhou tiskovou konferenci ukončit. Následovaly tedy další otázky.

Ani to ale nebyl konec. Když Babiš sešel z pódia, zamířil za novináři, posadil se neformálně na stůl a dal se ještě jednou do řeči v roli předsedy vlády. Když přišla řeč na to, zda tedy bude, nebo nebude kandidovat na prezidenta a kdy své rozhodnutí oznámí, reagoval opatrně.

Prezident Babiš?

"Prezident? Pro mě je důležitá moje rodina. A moje rodina mi nikdy neodpustila, že jsem šel do politiky, považují to za velkou chybu, která měla zásadně negativní vliv na všechny možné věci v našem životě. Proto ještě uvidím," tvrdil Babiš a dodal, že se prý strašně těší na předání vlády. "Budou Vánoce, trošku si odpočinu. Budu hubnout a spát. A v neděli budu opět točit Čau lidi," připomněl svůj pořad na Facebooku.

Jeho pravidelné videovzkazy fanouškům tak nekončí, bez ohledu na možnou prezidentskou kariéru nekončí ani jeho působení v politice. Právě v pátek odpoledne se šel podívat na jedno z míst, kde by mohl sídlit v příštích měsících jako lídr opozičního hnutí ANO.

Babiš dlouhodobě rozděluje veřejnost, v minulosti zažil řadu okamžiků, kdy ho lidé vítali, ale také mnoho chvil, kdy proti němu protestovali. Na otázky, proč tak rozděloval společnost a jaké čeká reakce nyní, reagoval odmítavě. "Jsem člověk, který nemá rád konflikty. Dělal jsem všechno pro to, abych společnost nerozděloval," prohlašoval navzdory tomu, že například ve volební kampani vystupoval velmi útočně.

Přestože je poslancem, není jisté, zda bude trávit ve sněmovně příliš času. Na rozdíl například od nové předsedkyně klubu hnutí ANO Aleny Schillerové, která už teď vystupuje ve sněmovně velmi často.

"Paní Schillerová je jak ryba ve vodě ve sněmovně. Ráda mluví, miluje média, chodí do televize. To není vůbec moje oblíbená kategorie. A já budu chodit mezi lidi, mám rád kontakt s lidmi, plno lidí si se mnou dává schůzky, stále rozdávám nějaké knížky. Teď bude víc času. Už to bude volnější," říkal Babiš, který bude muset do sněmovny zamířit například ve chvíli, kdy poslanci budou jednat o něm samotném. Sněmovna totiž bude muset už potřetí rozhodovat o tom, zda vydá Babiše k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo.

Jurečka děkoval končícím ministrům

Zatímco se Babiš pohyboval v kuloárech Strakovy akademie, prezident republiky Miloš Zeman jmenoval už hodinu před polednem novou vládu Petra Fialy, složenou z ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů se Starosty a nezávislými. "Čeká nás spousta práce, chceme ji dělat trochu jinak než naši předchůdci, chceme, aby za nás mluvila naše práce a její výsledky," uvedl Fiala při jmenování s tím, že vláda začne navzdory Vánocům pracovat hned.

V těch chvílích už Babiš odešel od novinářů do své pracovny a čekal, až členové vlády přijedou autobusem před Strakovu akademii. Když se tak stalo, Babiš každému podal ruku a členkám vlády i kytici. Následně si ještě krátce promluvil s Fialou. Jeho role skončila.

Rozdílů mezi Babišem a Fialou je mnoho, ten jeden byl patrný už v okamžiku, kdy začala první tisková konference Petra Fialy po zasedání jeho vlády. "Dámy a pánové, dnes poprvé jednala naše vláda a chci vás seznámit s výsledky prvního zasedání," začal Fiala. A jak je u něj zvykem, mluvil stručně, věcně a krátce - za tři minuty měl úvodní slovo za sebou. Dále už měli možnost klást otázky novináři.

Jeho nejdůležitějším sdělením byla informace, že vláda nepožádá sněmovnu o prodloužení nouzového stavu kvůli covidu-19. Nynější nouzový stav, vyhlášený bývalým kabinetem ANO a ČSSD, tak skončí o půlnoci 25. prosince. "Vláda se rozhodla o prodloužení nouzového stavu nežádat. Situaci sledujeme, a pokud se bude zhoršovat, je vláda připravena se k debatě o nouzovém stavu vrátit," sdělil Fiala, kterého čekalo v pracovně premiéra překvapení - Babiš mu tam nechal osobní dopis.

"Chci založit tradici, jak mají američtí prezidenti, že nechávají vždycky nějaký vzkaz. Napsal jsem dopis panu premiérovi Fialovi," prozradil Babiš v reakci na dotaz Aktuálně.cz, zda se chystá Fialovi říci nějakou osobní zkušenost či radu. Zmiňovanou tradici zavedl v USA prezident Ronald Reagan, který byl prezidentem v letech 1981 až 1989.

Zatímco Babiš už měl později odpoledne nevládní starosti, Fiala absolvoval první hodiny jako plnohodnotný předseda vlády. Čekalo ho kolečko uvádění ministrů do jejich úřadu, jako prvního si vybral Víta Rakušana. Ten je nejen novým ministrem vnitra, ale jak Fiala oznámil, také prvním místopředsedou vlády. Fialu ještě čeká jedno podobné kolečko v sobotu. Po osmé ráno začne uvedením ministryně obrany Jany Černochové a skončí odpolední tiskovou konferencí, na které by měli být všichni ministři.

Z reakce některých ministrů bylo ale patrné, že první den brali ještě svátečně. Přestože v minulosti vedli řadu sporů s odcházejícími ministry, některým v pátek děkovali. Třeba ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka své předchůdkyni Janě Maláčové.

"Jsem člověk, který zažil náročnost toho, co obnáší být ministrem. A být tím ministrem i v době covidové nebylo jednoduché pro ně osobně ani pro jejich rodiny. Takže chci jim poděkovat za to, že tuto práci vykonávali. Myslím, že se to sluší," pravil smířlivě Jurečka. Mimochodem, když členové vlády po svém jmenování zazpívali státní hymnu před hrobem prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, Jurečka jako muzikant začal první a byl také nejvíce slyšet.