SPD vadí mimozemšťani v České televizi, poslanci ANO však výroční zprávy podpoří

Poslanci ve čtvrtek odložili schválení výročních zpráv České televize, což zneklidnilo její vedení. Pokud by totiž zprávy nebyly schváleny, mohla by sněmovna rozpustit Radu České televize, která jmenuje a odvolává ředitele. Nyní záleží především na tom, jaký postoj zaujmou poslanci vládního hnutí ANO. Většina z nich na dotaz Aktuálně.cz odpověděla, že schválení výročních zpráv podpoří.

"Jako zpravodaj jsem i přes některé výhrady doporučil volebnímu výboru tyto zprávy schválit," uvedl Patrik Nacher (ANO), jemuž v dokumentech scházejí zejména podrobnosti o financování veřejnoprávní televize. "Z výročních zpráv se bohužel nedostaneme do většího detailu mnoha položek," dodal Nacher.

Nebyl přitom sám, komu vadila chybějící čísla. Byť měl na mysli jiný druh údajů než třeba komunisté nebo poslanci SPD, kteří se při debatě proti České televizi ostře vymezovali a chtěli znát platy nejznámějších tváří televize Nory Fridrichové a moderátora Václava Moravce. Část poslanců pak obvinila televizi z manipulací nebo vysílání podprahových signálů. Zatímco vládní ČSSD se ústy ministra kultury Antonína Staňka za televizi postavila, z hnutí ANO žádné zastání nezaznělo.

Poslanci ANO se chystají výroční zprávy podpořit

Poslanci měli o výročních zprávách České televize za rok 2016 a 2017 hlasovat již ve čtvrtek, kvůli interpelacím a protahující se debatě však bod přerušili. Schvalování zpráv přitom není pouhou formalitou. Pokud by u poslanců dvakrát neprošly, mohli by zákonodárci odvolat a kompletně obměnit celou Radu České televize, mezi jejíž pravomoci patří i odvolání a volba generálního ředitele.

Někteří poslanci ANO přiznávají, že nejsou s hospodařením a prací televize spokojení, avšak mají v plánu zvednout ruku ve prospěch výročních zpráv. "Pravděpodobně budu hlasovat pro schválení zpráv, byť mám k hospodaření České televize výhrady. Jistě bude i do budoucna diskuse i větší tlak na výsledky hospodaření," řekl poslanec Adam Kalous.

Podobně hovořili i další jeho kolegové. Navzdory výtkám se pro zprávy chystá hlasovat třeba poslanec Jaroslav Kytýr či olomoucký Milan Brázdil. Naopak bez výhrad se pro přijetí zpráv vysloví ministr dopravy Dan Ťok a také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. "Plánuji hlasovat pro schválení," uvedl Vojtěch. "Nikdy v našem klubu nepadlo, že někdo chce odvolávat Radu České televize nebo ředitele televize," doplnil poslanec za ANO David Pražák.

Komunisté by mohli podpořit jen jednu zprávu

Předseda Rady České televize Jan Bednář si však stále není jistý, že poslanci zprávy schválí. "Já tu jistotu nemám. To, že poslanci tento bod stále odkládají, nepovažuje za dobré. Vnímám to jako tlak, vnímám to jako nejistotu, ve které fungujeme. Samozřejmě i členové rady si uvědomují hrozbu, že by mohli být odvoláni," uvedl Bednář.

Českou televizi totiž během celé čtvrteční diskuze někteří poslanci ostře kritizovali, zejména zákonodárci hnutí SPD Tomia Okamury a komunisté. "Plánujeme neschválit zprávu o vysílání, protože KSČM byla poškozována," vysvětlil předseda komunistů Vojtěch Filip. Naopak proti druhé výroční zprávě o hospodaření KSČM podle svého předsedy hlasovat nechce. Popsal tak prostřední možnost mezi odmítnutím a schválením zpráv. Pokud by poslanci nechali projít jednu zprávu a druhou nikoli, ponechali by si nátlakovou "páku" proti České televizi.

Filip zatím nemá pro tento plán dojednanou podporu ostatních stran. Ani SPD zatím otevřeně neřekla, že se bude držet návrhu komunistů. "Jediné, co kontinuálně požadujeme, je plnění dikce zákona takzvaného vyváženého vysílání a transparentní a odpovědné hospodaření," reagoval na otázky Aktuálně.cz předseda SPD Tomio Okamura.

Klub ANO spolu se Starosty a nezávislými, lidovci a TOP 09 požádal před projednáváním generálního ředitele České televize Petra Dvořáka o schůzku. Ten pak navštívil jejich poslanecké kluby. "Dal jsem jim šanci zeptat se na informace, které by je zajímaly, protože na plénu při projednávání už takovou šanci nemají," vysvětlil pro Aktuálně.cz Dvořák.

Televize vymývá dětem mozky děti, tvrdí poslanci SPD a Klaus

Veřejnoprávní televize v posledních měsících čelila kritice ze strany politiků. Například sněmovní školský výbor loni přijal usnesení, že dětský program "vykazuje snahu o politickou indoktrinaci dětí". Zvláště zástupci SPD a komunistů ve čtvrtek tvrdili, že televize je neobjektivní a není nezávislá.

Poslanec Lubomír Španěl (SPD) prohlásil vysílání za zmanipulované. "Nebudu daleko od pravdy, když označím některé pořady České televize za vymývání mozků, obzvláště těm nejmenším divákům, a to například na tolik vychvalovaném dětském programu Déčko," řekl poslanec.

Jeho stranický kolega Jiří Kobza podle svých slov sleduje práci televize od roku 2016 a s výsledky není spokojený. "Můžeme doložit, jakým způsobem například bylo informováno o imigraci, jakým způsobem bylo informováno o řešení uprchlické krize, jakým způsobem byla vysílána různá podprahová poselství na zde už zmiňovaném dětském kanálu," myslí si Kobza. Konkrétně se hněval třeba na kreslenou pohádku o "mimozemšťanech uprchlících".

Jako jeden z mála zástupců jiných stran se ke kritikům připojil občanský demokrat Václav Klaus mladší. "Já si myslím, že to není žádná veřejnoprávní televize. Tohle slovo vymysleli, aby zatemnili veřejnost a takové ty hlupáčky, něco jim nakukali. To je prostě státní televize," prohlásil Klaus, když přesvědčoval kolegy, aby se připojili do tábora kritiků.

Naopak zástupci sociální demokracie, pirátů, Starostů a nezávislých či ODS jsou přesvědčení, že poslanci nemají vytvářet politický nátlak na veřejnoprávní média. "Já chápu, že KSČM by se strašně ráda vrátila do doby, kdy mocná strana řídila všelicos," kritizoval kolegy šéf STAN Petr Gazdík.

"Dovolil jsem si kolegům připomenout, že Česká televize nemá být pod parlamentní kontrolou, a vyzval jsem je, aby si nepohrávali s myšlenkou ji ovládnout. Doufám, že si hodnotu České televize uvědomíme dříve, než o ni přijdeme," apeloval na poslance sociální demokrat Roman Sklenák