Půjčila si čtyři miliony a rozdala je bezdomovcům. Bude sledovat, jak s penězi naloží

Jana Hamplová rozdala lidem bez domova čtyři miliony korun. I když je ředitelkou neziskovky, peníze rozdala ze svého. Vzala si na to úvěr. "Věřím, že to má smysl," říká k experimentu, který nemá v Česku obdoby. Může podle ní přinést změnu v tom, jak obce i stát přistupují k této skupině občanů.

Na první pohled to může znít bláznivě. Čtyřicet lidí bez domova v Praze dostalo letos v létě jednorázově 100 tisíc korun. Bez jakýchkoli podmínek, jak je mají využít. Peníze jim rozdala Jana Hamplová, která pracuje jako ředitelka sociálních služeb organizace Neposeda.

Věří, že se jí peníze vrátí díky dárcům, kteří projekt s názvem New Leaf Česko podpoří. Jisté to ale nemá. Zatím totiž naráží spíše na nedůvěru. "Obrátila jsem se na firmy a podnikatele a oni nad tím kroutili hlavou. Někteří říkali, že jsou ochotni peníze darovat na sociální oblast, ale ne přímo na tento projekt s rozdáváním peněz," přiznává pro Aktuálně.cz.

Sama ale experimentu věří. "Chci ukázat, že když lidem poskytnete peníze, důvěřujete jim a dáte jim do ruky silný nástroj, tak se s tím dokážou vypořádat sami bez jakékoliv kontroly," říká Jana Hamplová. Důvěra podle ní lidi dokáže změnit. "Věřím nejen projektu a výzkumnému týmu, ale i těm lidem, že si dokážou pomoci," zdůrazňuje.

Při přípravě projektu odborníci vyhledali přes čtyři stovky lidí bez domova, které nechali vyplnit podrobné dotazníky, aby se o nich dozvěděli co nejvíce. Z nich vybrali sto lidí splňujících kritéria pro zapojení do výzkumu. Čtyřicítka z nich následně dostala 100 tisíc korun.

Hamplová vysvětluje, že peníze nedostali lidé, které si jako bezdomovce představuje veřejnost nejčastěji - tedy například ty, kteří popíjejí na ulicích či zastávkách a obtěžují okolí.

"Lidé bez domova, kteří jsou takto viditelní, jsou opravdu jenom špičkou ledovce. Mnohem více jich není na první pohled vidět. Žijí na ulici třeba jen krátce, přebývají v azylových domech, na ubytovnách nebo u příbuzných. Na ty je náš projekt zaměřený," upřesňuje s tím, že právě získání stabilního bydlení je klíčové.

"K tomu jim ale často chybí peníze. Když jim pomůžeme, mají šanci získat pronájem a s tím také roste šance na získání práce. Jestli budou pouhé finance stačit na to, aby skutečně dokázali na svojí situaci něco změnit, budeme vědět přibližně v létě 2025," dodává.

Výzkum má ukázat, jestli takový přístup funguje. Projekt podpořila 3,5 miliony Evropská unie. Čtyři miliony rozdané bezdomovcům a jeden a čtvrt milionu na natočení dokumentu pak chce organizace vybrat právě od firem či jednotlivců, kterým říká "sociální investoři".

Chceme vyzkoušet, jestli to funguje

Hamplová má s prací v sociálních službách dlouholeté zkušenosti a kritizuje současný přístup, který je podle ní postavený hlavně na represi. "Poskytnutí peněz bez podmínek je protipólem současných systémů, které nevedou k tomu, aby se lidé dostávali z ulice, nebo aby se tam vůbec neocitli," tvrdí.

Mají už první informace o tom, jak obdarovaní s penězi nakládají. "Jejich přístup je různorodý. Od těch, kteří peníze dali například na nákup auta k podnikání, až třeba po někoho, kdo si za část peněz udělal menší dovolenou pod střechou v Česku," popisuje Melanie Zajacová, která je vedoucí katedry sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a zároveň vede výzkumný tým projektu.

Jejím úkolem je zajistit, aby projekt přinesl co nejkvalitnější data. "Chceme vyzkoušet, jestli takový nástroj funguje a může pomoci tomu, aby lidé nepropadali do bezdomovectví. Lidé, kteří peníze dostali, mají podporu našich sociálních pracovníků. A my chceme mimo jiné ukázat, co to udělá, když takoví pracovníci budou mít dostatečnou kapacitu, čas a prostor být s těmito lidmi a důkladně jim naslouchat," vysvětluje Zajacová.

