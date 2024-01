Obrazem: Čeští vědci objasnili, jak drobný hmyzožravec z Afriky překonal poušť

Kolébkou biologické rozmanitosti hmyzožravců v Africe je podle výzkumu vedeného českými vědci Etiopská vysočina. Potvrdili to na příkladu drobných bělozubek. Zároveň osvětlili, jak se horské bělozubky dostaly navzdory poušti do celé Afriky. Na snímky z expedice českých vědců do Afriky se můžete podívat v galerii.

