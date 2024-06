Milion ze Senátu, kam téměř nechodí. Ministr Bek odráží výtky ke své práci i výdajům

Ministr školství a senátor Mikuláš Bek (STAN) musí vysvětlovat pochybnosti o tom, zda se naplno věnuje práci. Hlasování v Senátu se téměř neúčastní, přitom pobírá náhrady přes milion korun ročně. Svou asistentku zároveň zaměstnává na ministerstvu školství. Bek tvrdí, že role senátora a ministra je propojená. Kritika ale zní i od některých vládních poslanců. Měl by přidat, říká jeden z nich.

Bek je senátorem už šestým rokem, na podzim jeho mandát končí. Do horní komory ale téměř nechodí. Z 679 hlasování chyběl 520krát. Od roku 2022 také coby senátor nevystoupil. Přesto mu Senát ročně proplácí na náhradách spojených s prací přes milion korun, napsal server Novinky.cz.

Ministr se hájí tím, že práce senátora nespočívá jen v hlasování. Tvrdí, že své povinnosti se snaží plnit ve svém obvodu v Brně. "Tam mám senátní kancelář, kde se na mě obracejí různí aktéři z volebního obvodu, například podnikatelé či hospodářská komora. Na tom se nic s mým angažmá ve vládě nezměnilo," říká Bek pro Aktuálně.cz.

Chod kanceláře zajišťují právě náhrady, ze kterých Bek platí nájem i své asistenty. Za nájem kanceláře a vybavení si loni nechal proplatit více než 300 tisíc korun. Služby Bekových dvou asistentů vyšly loni Senát na 628 tisíc korun a dalších 199 tisíc vyčerpal jako náhradu výdajů za odborné a administrativní práce.

"Chystám se na zasedání pléna, moji asistenti mi připravují podklady na každé zasedání. Dělají mi přípravy toho, jak mám hlasovat. Dělají svoji standardní práci," tvrdí Bek. Každý z asistentů si z náhrad přijde zhruba na 26 tisíc.

"Role ministra a senátora nejde odlišovat"

Bekovou senátní asistentkou je i Tereza Fojtová, která ale zároveň pracuje také jako mluvčí ministerstva školství, které Bek vede. Podle ministra stíhá Fojtová obě pozice. Zajišťuje také chod jeho senátorské kanceláře v Brně. "Je styčnou osobou. Také pro mě dělá komunikační analytiku, respektive podklady, které se týkají jiných agend než striktně ministerských," vysvětluje Bek.

Nízkou účast na hlasování zase obhajuje tím, že se jednání Senátu a vlády časově překrývají. "Senát má zasedání ve středu a překrývá se s jednáním vlády. Pokaždé tudíž musím řešit, zda půjdu na hlasování do Senátu, nebo na vládu. V řadě případů musím dát přednost vládě," popisuje ministr. Senát jedná obvykle jeden až dva dny v měsíci, vláda každý týden.

Bek coby senátor na plénu od roku 2022 ani jednou nevystoupil, uvádí web Senátu. To je však podle Beka zavádějící. "Jenže já v Senátu často vystupuju v roli ministra a zástupce vlády. Nerozlišuju svůj názor ministra a senátora. Mám nadstandardní prostor se vyjadřovat," říká. Za vládu se také podle svých slov účastní jednání senátních výborů, například vzdělávacího. "Role ministra a senátora nejde od sebe striktně odlišovat," dodává.

Pochybnosti o výdajích, které Bek spojuje se svou prací ministra, se objevily už před několika týdny. Ministerstvo školství mu proplácí přes 57 tisíc korun měsíčně za třípokojový byt v Praze. Náklady na služební byt má tak nejvyšší ze všech členů vlády a platí více, než je za podobně velké byty v lokalitě obvyklé, uvedla MF Dnes.

Bek to vysvětluje tím, že v Praze chce být přes týden i s rodinou. Jenže v hlavním městě pobývá podle zjištění deníku jen tři dny v týdnu. Víkendy si pravidelně prodlužuje o pátek a pondělí. Tráví je ve svém domě poblíž Brna.

V polovině května se tam vydal ve své ministerské limuzíně a se zapnutým majákem projel záchranářskou uličkou, když dálnice D1 stála kvůli hořícímu návěsu kamionu. "Rozumím, že je to senzitivní, i z pohledu veřejnosti je ale důležité, aby se ministr věnoval své práci, než aby postával v kolonách," reagoval poté Bek.

Kritika je jen msta, míní někteří poslanci

Na Bekovo chování, ale především jeho politické výkony, jsou podle informací Aktuálně.cz rozporuplné názory i mezi vládními poslanci. Kritici odmítají uvést své vyjádření na jméno s vysvětlením, že nechtějí narušovat vztahy v koalici.

"Starostové tam ale mají už třetího ministra, čekali jsme, že udělají se školstvím mnohem výraznější změny. Bohužel, to se zatím nestalo. Ale nebudeme požadovat jeho odchod, je na nich, aby jejich ministr přidal," sdělil Aktuálně.cz jeden z poslanců z koalice Spolu.

Kritika zaznívá i od některých Bekových kolegů z hnutí STAN. Tvrdí, že by měl věnovat své práci na ministerstvu více úsilí. "U některých změn ve vzdělávání máme pocit, že se nedějí dostatečně rychle, zbytečně dlouho stojí," uvedl jeden ze zákonodárců.

Naopak poslanci STAN Martin Hájek a Jan Lacina Beka hájí. "Jsem přesvědčený, že dělá svou práci dobře a snaží se ji dělat, jak nejlépe to jde. Jak mu to co nejlépe dovolí finance," míní Hájek. A podobně mluví Lacina. "Nechci se k tomu příliš vyjadřovat. Jsem přesvědčený, že se práci věnuje. A to, že má nyní více starostí, než by chtěl, podle mě souvisí s tím, jak se staví k rozpočtu na příští rok," řekl Lacina.

Někteří poslanci STAN totiž tvrdí, že kritika vůči Bekovi pramení z toho, že chce od vlády více peněz do rozpočtu ministerstva školství. A koaliční partneři se mu za to podle nich mstí. "To nemůže být náhoda, že se kritika objevila zrovna v době, kdy se rozhoduje o rozpočtu," sdělil jeden z nich.

Předseda STAN Vít Rakušan však Aktuálně.cz řekl, že za svým ministrem stojí. Zároveň ale upozorňuje, že zatím neměl čas s ním mluvit o náhradách za práci senátora. "Že se ministři, kteří zároveň vykonávají poslanecký nebo senátorský mandát, účastní hlasování v komorách parlamentu méně, je běžný jev," uvádí Rakušan.

Důvod pro výměnu ministra v současné situaci podle svých slov rozhodně nevidí. "Prosazuje výrazně vyšší rozpočet, čímž naplňuje programové prohlášení vlády. A v tom mu chci pomoci. V této chvíli nemám žádné jiné varianty změn na postu ministra školství. Vůbec si nemyslím, že by se práci ministra nevěnoval," dodává Rakušan.