Obrovsky nebezpečné. Na ulicích hrozí spousty mrtvých, varuje bývalý drogový dealer

Drogy se podle bývalého drogové dealera Daniela Flaszy nyní ředí více nebezpečnými látkami. Nové syntetické opioidy, jako je nitazen a spirochlorphine, mohou podle něj způsobit velké problémy. "Dával bych si na to velký pozor," varuje.

Často z Číny nebo Indie dovážené látky nitazen a spirochlorphine, které jsou až několikanásobně silnější než fentanyl, se v médiích objevily před pár týdny - kdy zemřeli dva lidé a dalších 10 se jimi předávkovalo, protože smrtelnou dávkou je i několik mikrogramů. "Mám kamarádku, vedoucí lékařku na psychiatrii v Bohnicích, a často jí na příjmu končí tihle lidi," popisuje Flasza.

"Ona říká, že by bylo lepší, kdyby se lidi vrátili ke starejm dobrejm drogám, jako je heroin a kokain. Tohleto je obrovsky nebezpečný, a pokud to zaplaví komunitu narkomanů, můžeme čekat spoustu mrtvých na ulici," upozorňuje bývalý drogový dealer.

Lidé by si měli dát pozor na to, že se tyto nebezpečné látky používají třeba k naředění heroinu. "Většinou se to přidává tam. S kokainem takový problém není, vím, že se tam dřív přidávalo odčervovadlo levamisol, dávají se tam různé látky, třeba i kreatin. Já ho řezal vitaminem B nebo C, aby byli lidé zdraví," popisuje s nadsázkou.

