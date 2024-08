Česko usiluje o vlastní satelit. Využívali by ho vojáci, popisuje šéf tajné služby

Česko usiluje o pořízení vlastního satelitu, využívalo by ho pro účely vojenského zpravodajství a armády a také například při přírodních katastrofách, prohlásil ředitel Vojenského zpravodajství Petr Bartovský. Česko má podle něj špičkové odborníky na satelitní průzkum, pro které je potřeba zabezpečit spolehlivý zdroj dat.

Možnosti jsou podle něj dvě. Krátkodobě levnější je nákup snímků od komerčních společností či států. Tam ale hrozí riziko, že požadavky Česka nemusí být první na řadě.

Druhou variantou je pořízení vlastního satelitu a jeho následné využívání. "Krátkodobě strašně drahá věc, ale dlouhodobě se to vyplatí," míní Bartovský. Doufá v to, že se Vojenskému zpravodajství podaří tuto schopnost získat v nejbližších letech. "Máme nějaké projekty, jejichž výsledkem bude funkční satelit na orbitální dráze. Uvidíme, kdy se nám to povede," řekl.

Česko má od roku 2018 Satelitní centrum SATCEN, jehož úkolem je poskytovat konkrétní, detailní a přesné zpravodajské informace o zájmových oblastech.

"Největší benefit satelitního průzkumu je schopnost získat naprosto věrohodné informace, které reprezentují dané území, Můžeme analyzovat data, která jsou teď v daném místě, prostoru a čase," uvedl Bartovský. Výhodou je podle něj také to, že lze pozorovat objekty, které jsou například skryté v zalesněném terénu či v nepřístupných prostorech. Při sběru dat navíc nejsou přímo ohroženi lidé a protivník neví, co přesně je zájmem pozorování.

Češi jsou podle Bartovského v satelitním průzkumu považováni za špičkové odborníky, úspěšní jsou především v popisování a vyhodnocování snímků. "Minimálně v Evropě jsou považováni za top," podotkl.

Snímky se využívají například k dokumentování způsobů, jakým se budují čínské základny v moři. Sledují se také ukazatele možného budování jaderného programu v některých zemích nebo pohyby vojsk bojujících na Ukrajině. "Satelitní průzkum má strašně moc využití, proto je důležitý zkušený personál, který je schopen to popsat a i o tom přemýšlet," dodal Bartovský.