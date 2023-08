Balák odvezl z Lán vycpané veverky i hlavu slona. Po původu trofejí pátrá policie

Vyšetřovatelé Národní centrály proti organizovanému zločinu zabavili bývalému řediteli Lesní správy Lány Miloši Balákovi desítky zvířecích trofejí a porcelán. Balák musí policistům doložit původ věcí, jinak mu je nevrátí. Policie kvůli trofejím kontaktovala i Kancelář prezidenta republiky, jestli nejsou Hradu. Původně totiž ležely v garážích lánské správy. Nynějšímu šéfovi obory ale nic nechybí.

Prošetřování Balákovy činnosti je součástí prověřování hospodaření Hradu za minulého prezidenta Miloše Zemana. Desítky trofejí, vycpaných veverek, porcelánu, ale i hlavy slona a nosorožce měl Balák dlouhodobě uložené v garážích lánské správy. Informaci redaktorům Respektu a Deníku N potvrdily čtyři zdroje z Hradu a blízké vyšetřování.

Do stěhování trofejí z Lán se zapojil i tehdejší hradní kancléř Vratislav Mynář, který navrhl je převézt do skladů u Kladna. Na jaře požádal nového ředitele Lesní správy Lány Pavla Rusa, aby vycpaniny a porcelán převezli zaměstnanci Hradu. Rus potvrdil, že s převozem souhlasil, pokud za něj Balák zaplatí. "A to se stalo. Za přepravu řádně zaplatil," řekl Deníku N.

V dubnu ale do skladu přijeli kriminalisté a trofeje odvezli. "Ano, ve druhé polovině dubna policie zabavila zvěř včetně hlavy slona, vycpaných veverek a další zvěře," potvrdil redakcím zdroj blízký vyšetřování. Podle dalších zdrojů Respektu a Deníku N policisté nosili věci ze skladu několik hodin. Redakce získaly i fotografie a videa, které kriminalisté na místě pořídili.

Následně policisté sdělili Balákovi, že vše dostane zpět, jakmile prokáže, že majetek skutečně patří jemu. "Dokud to nedoloží, tak se mu věci včetně porcelánu nevrátí," uvedl další obeznámený zdroj a dodal, že Balák vše řádně prokáže.

Redakce kontaktovaly Baláka s otázkou, jestli původ trofejí doložil. Nejdříve napsal, že leží v nemocnici, a následně uvedl, že by odpověděl, avšak nemůže kvůli zachování mlčenlivosti. Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej případ nekomentoval. "K vašemu dotazu mohu pouze sdělit, že náš útvar zpravidla nesděluje, zda se nějakou konkrétní věcí zabývá, či naopak nezabývá," objasnil Ibehej.

Policie se obrátila i na Kancelář prezidenta republiky. "Bylo zjištěno, že z depozitáře Lesní správy Lány porcelán nechybí," sdělila kancléřka Hradu Jana Vohralíková. Ta kontaktovala i ředitele lánské obory Rusa. "Vše, co lesní správa nakoupila, je zde i nadále, nic se neztratilo," doplnil Rus. Podle Respektu a Deníku N tak není jasné, kde Balák trofeje získal.

Podle dvou zdrojů z Hradu ale může jít o majetek, který měl ještě před tím, než jej Mynář dosadil po roce 2013 na post ředitele obory. Tehdy pracoval v lesnické firmě Lesy Hluboká nad Vltavou, propojené i s Vojtěchem Slówikem, někdejším poradcem exministra zemědělství Jaroslava Palase. Firma skončila předloni v likvidaci.

Prověřování trofejí je součástí balíku kauz, které policisté vyšetřují jako součást kontroly hradního hospodaření za Zemana. Detektivové objasňují třeba i to, že Mynář v Lánské oboře lovil zadarmo. Podle zjištění Seznam Zpráv odstřelil 11 kusů trofejní zvěře za 279 600 korun. Pouze prezident přitom může zvát na lov v oboře.

Další kauzou je, jak správa Hradu nakládala s penězi od lidí, kteří zaplatili za lov daňků a jelenů v Lánech. Lesní správa zámku přijala platbu ve výši 560 tisíc korun, která podle závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu přesahuje limit stanovený zákonem pro platby v hotovosti. A nesedí ani počet prodaných vánočních stromků z obory. Balák tvrdil, že stromky neprodával a že šlo o chyby v účetnictví.

