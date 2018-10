Babišovo desatero se odkládá. Máme jiné priority než etický kodex, říká Kněžínek

Premiér Andrej Babiš v červenci tvrdil, že se vláda bude zabývat etickým kodexem pro ministry na konci srpna. Návrh desatera však stále není hotový a je Jeho návrh však stále není hotový a v současnosti se na něm ani nepracuje.

Praha - Premiér Andrej Babiš slíbil, že přichystá etický kodex, jímž by se měli ministři řídit a jenž by zdůraznil zvýšenou politickou odpovědnost členů vlády. Příprava desatera se však zadrhla. "Práce na etickém kodexu člena vlády jsou v tuto chvíli přerušeny," potvrdil Aktuálně.cz ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.

Babiš přitom v červenci tvrdil, že kodex by měl být schválen na konci srpna. "Má to být jakési desatero pravidel řádného chování členů vlády. Je to už napsané, akorát to ostatní ministři ještě neviděli," řekl tehdy Aktuálně.cz. Nyní už premiér na dotazy ohledně kodexu nereaguje.

Kněžínek vysvětluje pozastavení příprav kodexu prací na jiných prioritách. "V současné době se plně soustřeďujeme na přípravu zákona o lobbingu, který je po připomínkovém řízení a nyní se vypořádávají desítky koncepčních připomínek. Místo měkkých opatření typu etický kodex preferujeme regulaci tvrdými opatřeními, která jsou i reálně sankcionovatelná," uvedl ministr.

S etickým kodexem počítá i připravovaná vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022. Babiš v červenci tvrdil, že bude obsahovat zásady hájení veřejného zájmu, body o respektu k právu veřejnosti na informace nebo nestrannosti státní služby. Měla by také vyžadovat zásadu bezúhonnosti a dodržování právního řádu. Sám premiér je přitom trestně stíhaný v kauze Čapí hnízdo kvůli podezření z neoprávněného čerpání padesátimilionové dotace.

Jím navrhovaná podoba kodexu však zatím není veřejně známá. A neznají ji ani členové Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, na jejímž jednání premiér vznik kodexu přislíbil. "Nikdy jsme neviděli žádný dokument, ke kterému bychom se mohli vyjádřit," řekl jeden z členů rady a vedoucí Rekonstrukce státu Josef Karlický.

I jeho minulé pondělí na jednání rady zajímalo, co za odkládáním kodexu stojí. "Netušíme, jaký bude další vývoj," řekl s tím, že termín, kdy by měl být kodex hotový, tentokrát vláda neuvedla.